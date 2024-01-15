16 Ocak İSTANBUL GÜNGÖREN elektrik kesintisi: GÜNGÖREN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:56

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜNGÖREN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜNGÖREN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, AKÇA, DERECİK, ENGİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, ETİ, ETİLER ÇIKMAZI, HIZIR REİS, KASIM PAŞA, KAVAK, KIVIRCIK, MURAT PAŞA, NAZLI, OĞUZHAN, SADIK, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 16/01/2024 13:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.