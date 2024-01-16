16 Ocak İZMİR BAYINDIR elektrik kesintisi: BAYINDIR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR BAYINDIR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAYINDIR'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte BAYINDIR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR BAYINDIR ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYINDIR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYINDIR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ3, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ, SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
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