16 Ocak İZMİR ÇEŞME elektrik kesintisi: ÇEŞME ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ÇEŞME ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇEŞME'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇEŞME mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÇEŞME ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇEŞME ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇEŞME mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94, , İSİMSİZ142, elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında ALAÇATI; , 18015, 18018, İSİMSİZ244, İSİMSİZ249, İSİMSİZ250, İSİMSİZ253, İSİMSİZ255, İSİMSİZ258, İSİMSİZ269, İSİMSİZ283 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında ALAÇATI MH.; ALAÇATI SURF PARADİSE CLUB, SEASİDE SİTESİ, SÜZER SUN DREAMS HOTEL elektrik kesintisi yaşancaktır
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