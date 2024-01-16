16 Ocak İZMİR KİRAZ elektrik kesintisi: KİRAZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:03

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:03

İZMİR KİRAZ ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KİRAZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KİRAZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI; İSİMSİZ106, İSİMSİZ294, İSİMSİZ299, İSİMSİZ300, İSİMSİZ99, İSİMSİZ274, İSİMSİZ277, İSİMSİZ278, İSİMSİZ279, İSİMSİZ282, İSİMSİZ283, İSİMSİZ285, İSİMSİZ286, İSİMSİZ287, İSİMSİZ288, İSİMSİZ316, İSİMSİZ317, İSİMSİZ63, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında HALİLLER; , İSİMSİZ135, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ198, İSİMSİZ209, İSİMSİZ210, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ91, YEŞİLOVA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY; , İSİMSİZ100, İSİMSİZ104, İSİMSİZ112, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ66, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ86, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ94, İSİMSİZ97, KARAHAYIT, UZUNOVA, , İSİMSİZ273, İSİMSİZ275, İSİMSİZ276, İSİMSİZ49, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, KARAHAYIT elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY MH.; UZUNOVA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , GÖLCÜK, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ2, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KIRLIOVA, OVA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI MH.; KALEKÖY İÇ YOLU, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU elektrik kesintisi yaşancaktır