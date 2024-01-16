16 Ocak İZMİR MENDERES elektrik kesintisi: MENDERES ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:03

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:03

İZMİR MENDERES ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENDERES ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENDERES mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında AHMETBEYLİ; , 4029, 4030, 4042. SK., 4048 sk, Claros bulvarı, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ104, İSİMSİZ107, İSİMSİZ183, İSİMSİZ186, İSİMSİZ187, İSİMSİZ68, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ97, SAHİL YOLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında AHMETBEYLİ MH.; 4001. SK., 4003. SK., 4004. SK., 4005. SK., 4008. SK., 4009. SK., 4010. SK., 4011. SK., 4012. SK., 4013. SK., 4014. SK., 4015. SK., 4016. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4020. SK., 4021. SK., 4022. SK., 4023, 4024. SK., 4025. SK., 4026. SK., 4027. SK., 4028. SK., 4031. SK., 4032. SK., 4034. SK., 4035. SK., 4036. SK., 4036/1. SK., 4037. SK., 4039. SK., 4040. SK., 4041. SK., 4043. SK., 4044. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4047. SK., 4048. SK., 4048/1. SK., 4049. SK., 4050. SK., 4051. SK., 4052. SK., 4054. SK., 4055. SK., 4056. SK., 4058. SK., 4059. SK., 4060. SK., 4062. SK., 4065. SK., 4067. SK., 4069. SK., 4071. SK., 4073. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4081. SK., 4083. SK., AHMETBEYLİ SAHİL YOLU CD., IŞIKLI KLAROS CD., MAYDONOZ SEVGİ YOLU SK., NATİON CD., ÖZDERE İZMİR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMÖNÜ; 21, 21/3 sokak, İSİMSİZ1, İSİMSİZ102, İSİMSİZ115, İSİMSİZ131, İSİMSİZ135, İSİMSİZ138, İSİMSİZ140, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ241, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ68, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İZMİR, , 16 SOKAK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMÖNÜ MH.; 10. SK., 11. SK., 12. SK., 13, 13. SK., 14. SK., 15 SOKAK, 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 20. SK., 21 SOKAK, 21. SK., 21/1. SK., 21/2, 22. SK., 22/2. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29. SK., 8. SK., 9. SK., SEVGİ CD., VATAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLE; , 7451/1 sokak, 7457, 7459, Bırandamı, İSİMSİZ10, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ9, MERSİN, OVA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLE MH.; 7451. SK., 7452, 7454, 7455 SOK, 7455 SOKAK, 7456, 7458, BİRANDAMİ SK, CENNET, DEDEALTI SK., FATİH SK., GAZİ MUSTAFA PAŞA, MERSİNALANI SOK., OVA, SAHİL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLEME; , 7503, 7505, 7509, 7512, 7515 Sk., 7518, 7529 Sk., 7531, 7539 SOK, 7542 sokak, AŞAĞI SANCAKLI, İSİMSİZ108, İSİMSİZ162, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ171, İSİMSİZ174, İSİMSİZ179, İSİMSİZ56, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, KARAKUYU YOLU, PALMİYE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLEME MH.; 4006/1. SK., 4007/1. SK., 4009/1. SK., 5504. SK., 5511. SK., 7506, 7507 sokak, 7511 Sk., 7517, 7521 sokak, 7523, 7525 sokak, 7526, 7527, 7539, 7541 SK., AÇELYA SK., CİLEK, ÇİMEN SK., HÜRRİYET SK., KOCA YUSUF SK., YILDIRIM BEYAZIT SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE; , 23 NİSAN, 3504 SOKAK, 3505, Beşevler sk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ9, İZMİR, KOY İCİ YOL, PAKYER, Şehit Ali Pınar Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE MH.; 23 NİSAN CD., 30502. SK., 3500. SK., 3501. SK., 3503. SK., 3504 SOKAK, 3506 SOKAK, AKSOY SK., ALEM SK., ALGAN SK., BAŞPINAR CD., BEŞEVLER SK., CİHAN, ÇAMLIBAĞ SK., EVREN SK., FAİK BEY SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FEVZİ ÇAKMAK KARAKOLU SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÜREN SK., HAYATLI SK., ILIKPINAR SK., KIRIMLI ÇK., KLOPHON SK., KOOPERATİF ÇK., KOY YOLU, KURUDERE SK., MALTA SK., MALTEPE SK., MOR MENEKŞE SK., MUZAFFER SK., RUŞEN ALİ SK., ŞEHİT ALİ PINAR SK., ŞEHİT GÜRCAN ULUCAN SK., ŞEHİT MURAT GÜVENÇ CD., ŞELALE SK., YÖRÜK SK., YUKARI SANCAKLI, YURT SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ; , 903, 9113 sokak, 9120. SK., 9121, 9124. SK., 9142, Claros caddesi, İSİMSİZ11, İSİMSİZ5, İSİMSİZ60, İSİMSİZ84, İSİMSİZ88, SARIÇAY 2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ MH.; 9105. SK., 9111. SK., 9113 SK., 9113. SK., 9118. SK., 9119. SK., 9122. SK., 9123. SK., 9125. SK., 9126. SK., 9126/1. SK., 9126/2. SK., 9126/3, 9126/3. SK., 9127. SK., 9128. SK., 9130. SK., CLAROS elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında GÖLOVA; 7604 SOKAK, 7605, 7606, 7608, 7609, GÖLOVA, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ70, İSİMSİZ76, tarımsal için elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında GÖLOVA MH.; 4108. SK., 7607, 7611 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLI; , 7512 SOKAK, 7518, 7850 SOKAK, 7852 SOK, 7854, 7855, 7857, 7859, 7862, 7865, 7868, 7871 SOKAK, 7873, 7873 sokak, AŞAĞI SANCAKLI, aşağı sancaklı sokak, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İZMİR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLI MH.; 7532, 7856, 7864, 7867 SOKAK, AŞAĞI SANCAK KÖY, AŞAĞI SANCAK KÖYÜ, Aşağı Sancaklı Cd., PANO, SANCAK KOY, SANCAK KÖYÜ, YUKARI SANCAK KÖYÜ, YUKARI SANCAK KOY, YUKARI SANCAK KÖYÜ, YUKARI SANCAKLI, YUKARI SANCAKLİ KÖYÜ, YUKARI SANCAKLİ KÖYÜ, YUKARİ SANCAK, YUKARİ SANCAK KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİ ATATÜRK; , 9045, 9045/2, 9048/1, 9048/1 SOKAK, 9049, 9049 sk., 9049 SOKAK, 9142, İSİMSİZ164, İSİMSİZ165, İSİMSİZ184, İSİMSİZ197, İSİMSİZ199, İSİMSİZ2, İSİMSİZ200, İSİMSİZ203, İSİMSİZ212, İSİMSİZ214, İSİMSİZ216, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ224, İSİMSİZ227, İSİMSİZ230, SAKARYA, sakarya sokak, sera elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİ ATATÜRK MH.; 9047 SOK, 9050, 9050/1, 9051, Sakarya, SERA KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE; , 902, 903 SOKAK, İSİMSİZ123, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ50, İSİMSİZ64, İSİMSİZ71, İSİMSİZ83, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ97, KONA, kono küme evleri sokak, ÖZTÜRKLER, SARIÇAY 2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE MH.; KONA KÜME EVLERİ SOKAK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ATAKÖY; , 5602/1, 5602/1 SOKAK, 5605, 5607 sokak, 5607/1, 5609/1, 5621, 5621/1 sokak, 5621/3, 5621/4, 5621/5, 5621/6, 5621/6 SOKAK, 5622/1, 5622/1 sk., 5623, 5623 sokak, 7302 sokak, Bağyeri, claros bulvarı, çapar, ILIPINAR, ILIPINAR SOKAK, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ117, İSİMSİZ122, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ15, İSİMSİZ158, İSİMSİZ179, İSİMSİZ18, İSİMSİZ184, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ201, İSİMSİZ205, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ228, İSİMSİZ251, İSİMSİZ253, İSİMSİZ254, İSİMSİZ255, İSİMSİZ26, İSİMSİZ269, İSİMSİZ27, İSİMSİZ270, İSİMSİZ29, İSİMSİZ304, İSİMSİZ32, İSİMSİZ333, İSİMSİZ343, İSİMSİZ348, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ368, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ93, İSİMSİZ95, İZMİR, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL SOKAK, SAHİL CD., Taşaltı, Taşaltı Küme evleri sokak, Taşaltı sokak elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ATAKÖY MH.; 4103/1. SK., 5506. SK., 5602, 5602/1. SK., 5603, 5604. SK., 5606/1 SOK, 5606/1. SK., 5609. SK., 5610. SK., 5611. SK., 5612, 5612. SK., 5613, 5613. SK., 5620 SOKAK, BAĞ YERİ SK., BAĞYERİ, BAĞYERİ SK., ÇAPAR, HARMANYERİ SK., ILIPINAR SK., MUSTAFA KEMAL, TAŞALTI, TAŞLI KÜMEEVLERİ SOKAK, YEŞİL SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAKALTEPE; , 7300/4, 7300/8, 7302 sokak, 7303, 7308, 7310, 7312, 7314, 7314 sokak, 7317 SOKAK, 7317/1, 7318 SOKAK, 7325 SOKAK, 7330 sokak, 7331, 7333, 7335, 7336, ÇAKALTEPE KÜMEEVLERİ SOKAK, GÖLOVA, İSİMSİZ10, İSİMSİZ102, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ163, İSİMSİZ17, İSİMSİZ183, İSİMSİZ185, İSİMSİZ186, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ19, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ20, İSİMSİZ200, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ208, İSİMSİZ21, İSİMSİZ211, İSİMSİZ215, İSİMSİZ220, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ30, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ4, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ8, Palamutarası Yolu, SAHİL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAKALTEPE MH.; 7300, 7300/1, 7300/10. SK., 7300/12, 7300/2. SK., 7300/5 SOKAK, 7300/9. SK., 7301 SOK., 7302. SK., 7311 SOK, 7313. SK., 7332 SOKAK, ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ, Palamutarası elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 14:00:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında KELER; elektrik kesintisi yaşancaktır