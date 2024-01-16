16 Ocak İZMİR MENEMEN elektrik kesintisi: MENEMEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:04

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:04

İZMİR MENEMEN ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENEMEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENEMEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ9, Eski Haykıran Yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA MH.; 1043, ESKİ HAYKIRAN YOLU SK., İNKILAP, KANAL YOLU SK., ŞEHİT AYCAN AKSOY (GARAJ İÇİ), ESKİ BELEN YOLU SK., ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında MERMERLİ; , ESKİ HAYKIRAN YOLU SK., İNKILAP CD., ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında MERMERLİ MH.; KUMTEPE MEVKİ YOLU, KUMTEPE MEVKİİ BAĞ YOLU SK., PEKENTİ YOLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır