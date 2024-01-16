16 Ocak İZMİR URLA elektrik kesintisi: URLA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:03

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:03

İZMİR URLA ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında URLA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte URLA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; , İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; 2. EĞRİ SK., 2. ÜÇ EVLER SK., CANDAK SK., DİK YOKUŞ SK., DÜNYA, EĞRİ SK., KAYIN SK., YAPRAK, YİĞİT SK. elektrik kesintisi yaşancaktır