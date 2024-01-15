16 Ocak KOCAELİ DERİNCE elektrik kesintisi: DERİNCE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

KOCAELİ DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DERİNCE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DERİNCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde AKKOÇ SK., AKYOL SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., AYTEPE SK., BAYIR SK., BAYRAM SK., BEYAZ GELINCIK, BILDIRCIN SK., ÇAYIR SK., DOĞA SK., EMİN SK., ENGİN CD., ERMAN SK., ESENYEL SK., EYLÜL, EYLÜL SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEDİZ SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., IŞIL SK., KAFKAS SK., KARACA SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., KOZA SK., KUMRU SK., MELİK GAZİ SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ SK., ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SARI LALE SK., SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPE, TEPE SK., UĞURLU SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BEYAZ GELİNCİK SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEYİK SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde GEZER SK., ISIL, NARLI SK., SARI LALE, UFUKHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.