16 Ocak MANİSA AKHİSAR elektrik kesintisi: AKHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA AKHİSAR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. AKHİSAR'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte AKHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:04
16 Ocak MANİSA AKHİSAR elektrik kesintisi: AKHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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MANİSA AKHİSAR ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında EFENDİ; 382., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ13, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ146, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ83, İSİMSİZ9, , 280, 280sk, 382, 382., İSİMSİZ145, İSİMSİZ190, İSİMSİZ195, İSİMSİZ197, İSİMSİZ199, İSİMSİZ200, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ264, İSİMSİZ265, , 272/2., 382 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında EFENDİ MH.; 267. SK., 272, 272., 272/4. SK., 279. SK., 279/3. SK., 381. SK., 382. SK., 382/1., 280., 381. SK., 382. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır


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