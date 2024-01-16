16 Ocak MANİSA SALİHLİ elektrik kesintisi: SALİHLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:04

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:04

MANİSA SALİHLİ ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SALİHLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SALİHLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında BAŞLIOĞLU; , SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında BAŞLIOĞLU MH.; SUBATANKÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında KARAAĞAÇ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNYER; , İSİMSİZ22, SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU, ŞİRİNYER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNYER MH.; SUBATAN İÇ YOLU, SUBATAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır