16 Ocak MANİSA ŞEHZADELER elektrik kesintisi: ŞEHZADELER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:04

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:04

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞEHZADELER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında GÖKTAŞLI; , 1901 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında GÖKTAŞLI MH.; 1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907. Sk., 1908. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında NURLUPINAR; , 300, 311. SK., MEHMETÇİK CD., , 316. SK., 334, MEHMETÇİK CD., TURGUTLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında NURLUPINAR MH.; 302. SK., 304. SK., 309. SK., 313. SK., 315. SK., 301. SK., 303. SK., 305., 309. SK., 314. SK., 320. SK., 322. SK., 326. SK., 330. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER; , 717, MEHMETÇİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER MH.; 718. SK., 722, ŞEHİTLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında ADNAN MENDERES; TURGUTLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır