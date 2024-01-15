16 Ocak SAKARYA PAMUKOVA elektrik kesintisi: PAMUKOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında PAMUKOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte PAMUKOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

PAMUKOVA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, ŞAHMELEK, YENİCE mahallelerinde ALTAY SK., ANKARA, ANKARA CD., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., ERGENEKON CD., FATİH CD., GÜZEL, GÜZEL SK., HAYAT SK., IMREN, KARACA, LOJMANLAR SK., MALAZGIRT, NEŞE SK., ORMAN YOLU, SAĞLIK SK., SIFA SK., ŞEN SK., ŞİFA SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL CD., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.