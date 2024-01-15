16 Ocak SAKARYA SERDİVAN elektrik kesintisi: SERDİVAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA SERDİVAN ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SERDİVAN'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SERDİVAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 394. SK., 396. SK., ALTINOVA KOOPERATİF SİTESİ İÇİ, ÇARK CD., KETEN SK., MEHMETÇIK, ŞAFAK SK., YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 133. SK., MEDENIYET, MEDENİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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