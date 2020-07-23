16 yıl önce parmağına batan iğne çıkarılacak

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan İslam Aslan, 16 yıl önce parmağına batan iğnenin acısını yeniden hissetmeye başladı. Aslan'ın parmağındaki iğneye cerrahi müdahalenin salgın sonrası yapılacağı belirtildi.

DHA
23 Temmuz 2020 Perşembe, 11:13
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Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan, 2004 yılında Van'dan Gaziantep'e tekstil fabrikasında çalışmaya giden Aslan'ın, fabrikada parmağına dikiş iğnesi battı. İğneyi kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramayan Aslan, birkaç gün sonra ağrıları geçince doktora gitmekten vazgeçti.

Aradan 16 yıl geçtikten sonra aynı parmağında ağrı hisseden  32 yaşındaki Aslan'a, gittiği hastanede röntgen çekildi. Yapılan tetkikler sonucu  parmağında iğne olduğunu öğrenen Aslan, büyük şaşkınlık yaşadı. Pandemi nedeniyle cerahi müdahalenin daha sonra yapılacağını belirten Aslan, "Çalışmaya başladığım gün parmağıma dikiş iğnesi batmıştı. Birkaç gün dışında parmağımda ağrı hissetmemiştim. 16 yıl sonra ağrı hissedip, nedenini öğrenince çok şaşırdım" dedi. 



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