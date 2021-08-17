17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenlerle anıldı

17 Ağustos 2021 Salı, 08:51

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikler kuran tilaveti ile başladı. Gece ilerleyen saatlere kadar süren etkinlikler, sahilde bulunan deprem anıtında devam etti. Depremin meydana geldiği 03.02’de deprem anıtı önünde toplanan Gölcüklüler’e, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, arama kurtarma ekipleri ve STK temsilcileri eşlik etti.

Deprem anıtı önünde 22 yıl önce meydana gelen felaketin acılarının halen taze olduğunu dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gecenin bu saatinde pek çok hemşerimiz anmak için burada. Bizim açımızdan 16 Ağustos yılın en uzun gecesi, 17 Ağustos da en uzun günü. O gün yaşadığımız 45 saniyelik süre hem kendi hayatımızı hem de şehrin çehresini tamamen değiştirdi. Aradan geçen 22 yılın sonunda şehir depremin izlerini sildi. Ancak o gün kaybettiğimiz canları tekrar geri getirme imkanımız yok. Buradan çıkaracağımız ders, deprem sabahı biz çok iyi bir şekilde anladık, yasalara ve kurallara uygun şekilde binaları yapmak. Dilerim Allah’tan memleketimizin bir daha böyle afetler yaşamaması. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Doğal afetlerdeki zararları minimize edecek tedbirleri almak zorunda olduklarını belirten Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, “Her afet sonrasında bir ders çıkarmamız gerekiyor. Hala bu acıyı içimizde hissediyoruz. Bu tramvayı hala yaşıyoruz. Ümit ediyorum ülkemiz ve insanlık bu tip afetlerle karşılaşmaz. Tedbirlerimizi alarak olası afetlerden de kendimizi korumak zorundayız. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.





Deprem gecesi yaşadıklarını 22 yıl geçmesine rağmen unutamadıklarını dile getiren Ergun İkiel adlı yurttaş ise, “Anlatılmayacak kadar korkunçtu diyebilirim o gece. Şaşkınlık vericiydi. Her şeyimizi kaybetmeden önce zannederim aklımızı kaybetmiştik çünkü düşünemiyorduk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Evden dışarıya çıktık, evimiz yıkılmamıştı ama alt katlarda hasarlar vardı. Nereye gideceğimizi bilemedik. Gün ışıyıncaya kadar da hiçbir şeyin farkında olmadık. Yakınımızdaki komşularımızın yardımına koşmayı denedik. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık. Gün ışıdığında neyin ne olduğunu gördük. Unutulmayacak bir andı bizim için” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından deprem anıtı önünde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile okunan duaların ardından anma töreni sona erdi.





YALOVA'DA ANMA TÖRENİ

Aradan geçen 22 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken yuttaşlar o büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtı’nı çiçeklerle donattılar.

Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve resmi rakamlara göre 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı Yalova'da o büyük felaket bir kez daha anıldı. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yıldönümü anma törenleri Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri ve yurttaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Deprem Anıtı'na kadar süren sessiz yürüyüşü ile başladı.

Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Deprem Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşlar anıta akın ederek sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattılar. Bazı yurttaşlar ise depremde kaybedilen yakınlarının isimlerini boyadı.

Yalova Müftülüğüne bağlı imam hatipler ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudular. Saatler depremin meydana geldiği 03:02'yi gösterdiğinde ise eller semaya kalkarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Anma programına , Yalova Valisi Muammer Erol, AKP Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol Yalova belediye başkan vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

AVCILAR'DA YAŞAMINI YİTİRENLER TÖRENLE ANILDI

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümünde hayatını kaybeden yuttaşlar için Avcılar Deprem Anıtında tören düzenlendi. Törende depremlere karşı alınması gereken önlemler hakkında konuşma yapıldı. Yapılan konuşmada depremler ve son zamanlarda yaşanılan doğal afetlere yönelik nasıl önlemler alınacağı, deprem sonrasında geleceğe yönelik projeler anlatıldı.

Anma töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Ve biz Avcılar’ı unutmadık. Tabiri caizse Avcılar’da sil baştan kenti yeniden inşa ediyoruz. Tabi çektiğimiz acılar, yitirdiğimiz canlar ve uzun yıllar korku, zorluklar güvensiz yaşamı yaşamış olduğumuzda acı ve sıkıntıları yüreğimizde taşıyarak tüm ülkede her türlü riski göze alarak yani deprem, sel, yangın artık oturulup konuşuluyor ve diğer patlamalar bütün riskleri göze alan risk gerçekleşmeden önlem alan bir ülke haline geldik. Unutmayacağız ve üzerimize düşenleri yaparak örnek olmaya devam edeceğiz.246 vatandaşımız hayatını yitirmişti. 28 bina tamamen yıkılmış ve binlerce bina hasar almıştı. 99 depreminden orta hasarlı binalar aradan geçen 20 yıl duruyor. Bunların bir kısmı kentsel dönüşüme girdi. Bir elin parmakları sayısında hala o dönemden kalan binalar” şeklinde konuştu.

“ÇÜNKÜ DEPREM KORKUSU İLE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Törende konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, “Başta bakanlıklarımız olmak üzere belediyelerimiz diğer tüm kurumlarımızda bu anlamda artık duyarlılığa davet ediyoruz. Baktığınız zaman öncelikle Avcılar’ımızda son birkaç yılımızda özellikle sağlam binaların yeniden inşası noktasında önemli bir adım atıldı kentsel dönüşümde. Avcılar’da binalarımızın yenilenmesi sağlandı. Tabii ki bu güzel bir başlangıç. Doğru bir başlangıç önemli olan bu başlangıcın Türkiye’ye hızlı bir şekilde yayılması. Çünkü herkes hem fikirdir. Çünkü deprem korkusu ile yaşamak istemiyoruz. Depremde ölmek istemiyoruz. Onun için lütfen tüm yetkililer bu seslerimize kulak versinler artık her sene aynı şekilde söylemek istemiyoruz. Ve seneye diyelim ki evet ülkemizde depremle ilgili güzel adımlar atıldı, bunları istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli öncülüğünde 17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Deprem Anıtının önüne karanfiller bırakıldı.