17 Ocak BOLU SEBEN elektrik kesintisi: SEBEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

BOLU SEBEN ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SEBEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SEBEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SEBEN ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIÇÖREN, ALPAGUT, ASAGI, AŞAĞI, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BAKIRLI, BELEN, BIYIKLAR, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇAMPINAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, ÇUKUR, DEDELER, GÖKHALİLLER, HOÇAŞ, KABAK YAYLA, KARAKÖY, KARCA, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KIRAN, KÖKEZ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, ÖRENCIK, SAHMANLAR, SEBENARDI, SOLAKLAR, SUSUZ, ŞAHMANLAR, TAZILAR, TEPE, TEPECIK, TEPECİK, YUVA mahallelerinde 15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., ADNAN MENDERES SK., AKASYA SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN, AKŞEMSETTİN SK., AKTAŞ SK., ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ANA CD-1., ANKARA CD., ATATÜRK CD., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, AYDIN SK., BAGISLAR MAHALLE YOLU, BAHÇE SK., BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BELEN KÖYÜ YOLU, BİRİNCİ SK., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖY YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKMAK SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, ÇUKUR MAHALLE YOLU, DEDELER KÖYÜ YOLU, DUMLUPINAR CD., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİH SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, HACIOĞLAN, HACIOĞLAN KÜME EVLER, HASAN POLATKAN SK., HASTANE SK., HELVACI SK., HOCA AHMET YESEVİ SK., HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, ISTIKLAL, IŞIL SK., IZZET BAYSAL, İSTİKLAL CD., İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ, KARCA KÖYÜ YOLU, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KAYA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIYI SK., KIZILAN, KIZILAN SK., KOCATAŞ SK., KORUCUK ASAGI MAHALLE YOLU, KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KUTSAL SK., KÜLTÜR SK., LEYLA SK., MEVLANA SK., MİMAR SİNAN SK., NEVRUZ SK., NİSAN 17. SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SAKARYA SK., SANAYİ SK., SANTRAL, SANTRAL SK., SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SERÇE SK., SEYHAN SK., SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ YOLU, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., ŞENER SK., TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU, TEPECİK MAH, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, ULUSOY SK., YAVUZ SK., YAYLA SK., YAZ SK., YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER, YUVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.