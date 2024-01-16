17 Ocak BOLU YENİÇAĞA elektrik kesintisi: YENİÇAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
BOLU YENİÇAĞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. YENİÇAĞA'de 17 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte YENİÇAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU YENİÇAĞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YENİÇAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YENİÇAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
YENİÇAĞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, N KENDISI mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
YENİÇAĞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde DOĞANCI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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