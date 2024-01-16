17 Ocak İZMİR DİKİLİ elektrik kesintisi: DİKİLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR DİKİLİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİKİLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİKİLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında İSMETPAŞA; , İSİMSİZ103, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ90 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KOCAOBA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında SALİMBEY; , Çamurlu Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır