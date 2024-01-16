17 Ocak İZMİR FOÇA elektrik kesintisi: FOÇA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR FOÇA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FOÇA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FOÇA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KOZBEYLİ; İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ98, KIVILCIM KEMAL ANADOL, KOZBEYLI KUME EVLER, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, , BARBAROS, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ15, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ75 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KOZBEYLİ MH.; KOZBEYLİ, KOZBEYLİ KÖYÜ YOLU KÜMESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , GAMZE, 1128. SK., BERKAY SK., BORA SK., DESTAN, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ5, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ73, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KAZLI, M.CELAL AKPOLAT, M.CELAL AKPOLAT CAD., MİMAR SİNAN CD., NACİ AKSOYDAN, SEZGİN SK., SONGÜL, TEKİN KİPÖZ, YAREN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1101. SK., 1102. SK., 1110. SK., 1123. SK., 1126. SK., 1128. SK., 1129. SK., 1131. SK., 1137. SK., ADİL SK., AKDOĞAN SK., ALTUN SK., ARDA SK., ATABEY SK., ATAKAN SK., AY SK., BABÜRŞAH CD., BALABAN SK., BARBAROS, BODRUM CD., CANPOLAT SK., ÇALIKUŞU SK., DENİZ SK., DİLEK CD., ESKİŞEHİR SK., FENER SK., GÖKÇE SK., GÜLÇEHRE SK., GÜLİSTAN SK., İ. SEFA KÖSE REİS OĞLU CD., İLKİM EYLÜL SK., İNCİ SK., İSTANBUL CD., KALENDER, KESTEL SK., KISMET SK., KÖROĞLU SK., KUBİLAY CD., M. CELAL AKPOLAT CD., MARTI SK., MERİH SK., MEVLANA CD., MURAT SK., NACİ AKSOYDAN CD., NAZLI SK., NENE HATUN SK., ÖREN SK., ÖZDEN, ÖZLEM SK., PAŞAOĞLU SK., PEHLİVAN SK., PIRLANTA SK., PROF. MUAMMER AKSOY CD., RENGİN SK., SAKA SK., SAKİN SK., SEDA SK., SEDEF SK., SERAP SK., SONGÜL SK., SÜMER, ŞAİR EŞREF CD., ŞEHİT FETHİ BEY SK., TANRIVERDİ SK., UĞURLU SK., ULUÇ SK., ULUS CD., UZUNYOL SK., ÜLGEN, YALOVA CD., YELİZ SK., YUNUS EMRE CD., ZAFER CD., ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşancaktır