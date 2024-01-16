17 Ocak İZMİR KEMALPAŞA elektrik kesintisi: KEMALPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KEMALPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KEMALPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇEYURT; , GÖKÇEYURT KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA MH.; HAMZABABA, HAMZABABA KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI; , SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, SARIÇALI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI MH.; SARIÇALI YOLU KÜME EVLER, SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; , TOKMAKALAN YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT YENİ, YEŞİLYURT YOLU, YEŞİLYURT YOLU KÜME EVLERİ, Yeşilyurt Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ZEAMET; , SARIÇALI SK., ZEAMET YOLU KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır