17 Ocak KOCAELİ DİLOVASI elektrik kesintisi: DİLOVASI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:36

KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİLOVASI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİLOVASI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DİLOVASI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 6. CD., AGCA, AĞCA SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAN SK., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜLTEPE SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.