17 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:35

MANİSA ilinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARIGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında TIRAZLAR; İSİMSİZ65, İSİMSİZ69, , İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında TIRAZLAR MH.; MERKEZ, TIRAZLAR ÖYÜ İÇ YOL, TRAZLAR KÖYÜ İÇ YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYAN; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYAN MH.; TIRAZLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KONAK; , İSİMSİZ44, İSİMSİZ51, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ83, TIRAZLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; SABIR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BEYOBA; , 1. SK., 108. SK., 137. SK., 18. SK., 19. SK., 25. SK., 27. SK., 39. SK., 40. SK., 52. SK., 85, 95. SK., İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, MAZLUM ATLAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BEYOBA MH.; 10. SK., 103. SK., 104. SK., 12. SK., 122. SK., 13. SK., 130. SK., 133. SK., 134. SK., 135. SK., 14. SK., 16. SK., 2. SK., 20. SK., 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26/1. SK., 28. SK., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 30/1. SK., 4. SK., 41. SK., 42. SK., 43. SK., 45. SK., 5. SK., 6. SK., 60. SK., 61. SK., 69. SK., 70. SK., 72. SK., 74, 76. SK., 77. SK., 8. SK., 84, 85. SK., 9. SK., 90. SK., 94. SK., ATATÜRK CD., ATATÜRK ÇEVRE YOLU, BEYOBA YOLU, CEMAL GÜNDÜZ CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖRAL CD., İNÖNÜ, İNÖNÜ CD., KAZIM KARABEKİR CD., KEMAL SK., MİTHATPAŞA CD., NURİYE MANİSA CD., ÜNLÜ CD., YAŞAR AHMET CD., ZİYA BEY CD., ZÜBEYDE HANIM CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında SAZOBA; İSİMSİZ16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında SAZOBA MH.; BEYOBA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında GÜNDOĞDU; İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ16, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ41, İSİMSİZ62, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, PATİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL MH.; 12, AVŞAR, İÇ YOL, ŞÇ YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIÇOBANİSA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYVACIK; , aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYVACIK MH.; AYVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIÇEŞMEBAŞI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIÇEŞMEBAŞI MH.; MANİSA TURGUTLU YOLU, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, Sancaklıçeşmebaşı Cd., YUKARI ÇOBANİSA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIKAYADİBİ; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, sancaklıkayadibi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLIKAYADİBİ MH.; SANCAKLIKAYADİBİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında TURGUT ÖZAL; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YUKARIÇOBANİSA; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ33, İSİMSİZ4, İSİMSİZ8, KASABA CD., SPİL, yukarı cobanisa, yukarı çobanisa iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YUKARIÇOBANİSA MH.; ARA YOL, MANİSA TURGUTLU YOLU, Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 12:00:00.000-2024-01-17 18:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ; , IRLAMAZ, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ68 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 12:00:00.000-2024-01-17 18:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ MH.; IRLAZ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.