17 Ocak SAKARYA ADAPAZARI elektrik kesintisi: ADAPAZARI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:36

SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ADAPAZARI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE mahallelerinde AKGÜN SK., AYDINLIK SK., BAŞAKLI SK., BAYGIN SK., CEVAT AYHAN., GÖREN SK., GÜRAY SK., IBRAHIM ÖZYURT, IBRAHIM ÖZYURT SK., KIRIK SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIZÇEŞME SK., NİLAY SK., ORHANGAZİ CD., PAMUK SK., SİPER SK., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TRAFO SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., 194 NOLU SK., 195 NOLU, FIKRET, GÖKALP, GÖKALP SK., MENEKŞE SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TÜL, TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.