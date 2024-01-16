17 Ocak SAKARYA SAPANCA elektrik kesintisi: SAPANCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:36

SAKARYA SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAPANCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SAPANCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BALKAYA SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMIL, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KADIPINAR SK., KAPLAN, KAPLAN-, KAPLAN SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KIZILCIK SK., KUGU, MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NAILIYE, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NERGİZ SK., ORMAN, ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.