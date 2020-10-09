17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Avrupa 2'ncisi oldu

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 22:33
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Avrupa 2'ncisi oldu
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Final karşılaşmasına hızlı başlayan milliler, ilk seti 25-20 aldı ve setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sete Rusya hızlı başladı ve seti 25-16 kazanarak setleri 1-1 yaptı. Oyun üstünlüğünü kuran Rusya 3. seti 25-12 ve 4. seti 25-23 kazandı. 

Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı 2. sırada tamamladı.


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