17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Avrupa 2'ncisi oldu
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
Final karşılaşmasına hızlı başlayan milliler, ilk seti 25-20 aldı ve setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci sete Rusya hızlı başladı ve seti 25-16 kazanarak setleri 1-1 yaptı. Oyun üstünlüğünü kuran Rusya 3. seti 25-12 ve 4. seti 25-23 kazandı.
Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı 2. sırada tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- Emekli maaşlarında risk
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- Akşener: Partiye zarar vermeyin
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- Emekli maaşlarında risk
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- Akşener: Partiye zarar vermeyin
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi