17 yaşındaki çocuk işçinin korkunç ölümü!
Gaziantep’te 17 yaşındaki işçi fabrika bacası değişimi esnasında düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın baca değişimi esnasında 17 yaşındaki Kemal Budak, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Bilinci kapalı şekilde 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Budak’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Video Haberler
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri
- Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada
- 'WhatsApp'tan haberleşiyorlar! Skandal görüntüler
- Antalya'da orman yangını
- Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurdu
- İstanbul'da çocuğa taciz iddiasına linç girişimi
- Dünya’ya gittikçe yaklaşmakta! Bursa'dan görüntülendi
- Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e: Haddini aşıp da...
- Şevval Sam ve Kalben'den Pınar Gültekin tepkisi