1793! Karanlık sırlar, sınırsız kötülük…

19 Ocak 2021 Salı, 13:34

Yıl 1793. İsveç kralı kısa süre önce suikasta kurban gitmiştir. Kraliyet Fransa’daki devrim dalgalarının toplumuna ulaşmasından korkarken Stockholm dedikodu ve entrikalarla içten içe kaynar.

Bu kaos içinde, bekçi Jean-Michael Cardell, çamurlu Fatburen Gölü’nde parçalanmış bir ceset bulur. İki kolu ve iki bacağı kesilmiş ceset tanınmaz haldedir.

İnce hastalığın son safhalarındaki polis dedektifi Cecil Winge ile Cardell bu vahşi cinayeti çözmeye koyulurlar. Araştırmaları ilerledikçe toplumun her sınıfına yayılmış, karanlık sırlar ve sınırsız kötülükten oluşan bir ağın içinde bulurlar kendilerini.

Niklas Natt och Dag, bol ödüllü gerilim romanı 1793: Kurt ve Bekçi’de, 18. yüzyıl Stockholm’ünün inandırıcı bir portresini çiziyor.

1793 Kurt ve Bekçi / Niklas Natt och Dag / Çeviren: Solina Silahlı / Doğan Kitap / 416 s.