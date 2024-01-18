18 Ocak DÜZCE CUMAYERİ elektrik kesintisi: CUMAYERİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:26

DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında CUMAYERİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte CUMAYERİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, YAKA mahallelerinde 230., 303., 311. SK., 315. SK., 316., 345., 357. SK., CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, ÇİÇEK SK., ELMACI SK., EMNİYET SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KELEŞ SK., LALE SK., PAK SK., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TÜREDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 124. SK., 127., 134. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 172., ERTUĞRUL SK., KORU, KORU SK., MEVLANA, MEVLANA CD., ORMAN SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., SEÇKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA, YENİ mahallelerinde 199. SK., 200. SK., 204. SK., 211. SK., 212. SK., 217. SK., 332. SK., 341. SK., 342. SK., 343. SK., 353. SK., 356. SK., AK SK., BULUT SK., CAN SK., CUMHURİYET CD., ÇOLAK SK., GÜNEY SK., SARAY SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., TUNA, TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1. SK., 19., 20., 21., 21. SK., 4. SK., 67. SK., ATATÜRK BULVAR, EROL SK., KILIÇ, METİN SK., MUALLİM SK., ONUR SK., ÖZBEK SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PİRDAL SK., ŞEHİR MEYDAN, TRABZON SK., YAVUZ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.