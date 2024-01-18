18 Ocak İSTANBUL KAĞITHANE elektrik kesintisi: KAĞITHANE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:22

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:22

İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAĞITHANE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, ATAKÇİL, AYTAÇ, AZİMET, AĞRI, BAYRAKTEPE, BEYLİK, BEŞER, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESTİVAL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLAY, GÜROL, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, IŞIL, KEHRİBAR, KUMLU, KUZULU, KÖSEDAĞ, MERCEK, NAME, NARLI, NURTAÇ, NİŞANE, OLGUN, RABAK, SELMA, SELÇUK, SEĞMEN, SULH, TESTİ, TONOZ, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, VEFA, YADİGAR, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, YUMAK, ZEMHERİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇEVREM, ÇIKRIK, ÇİFTLİK, ÖZOĞUL, İCABET, İHYA sk bölgelerinde 18/01/2024 00:01:00 - 18/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.