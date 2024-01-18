18 Ocak İZMİR BAYINDIR elektrik kesintisi: BAYINDIR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:24

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:24

İZMİR BAYINDIR ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYINDIR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYINDIR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında HİSARLIK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında HİSARLIK MH.; HİSARLIK, OVACIK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır