18 Ocak İZMİR ÇEŞME elektrik kesintisi: ÇEŞME ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:24

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:24

İZMİR ÇEŞME ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇEŞME ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇEŞME mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ142, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında MUSALLA; , 7172 sk., İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ61, İSİMSİZ68, Kızkapan elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında MUSALLA MH.; SOĞANLIK KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında OVACIK; , 7400 Sk., 7400. Sk., İSİMSİZ105, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ117, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ132, İSİMSİZ134, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ155, İSİMSİZ166, İSİMSİZ174, İSİMSİZ208, İSİMSİZ211, İSİMSİZ212, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ34, İSİMSİZ60, İSİMSİZ66, İSİMSİZ80, İSİMSİZ88, Kızkapan, KIZKAPANI, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında OVACIK MH.; 7400, BALLIBAĞ MEVKİİ, CUMHURIYET SITESI, ÇAĞDAŞKENT SİTESİ, KABAÇELİK MEVKİİ, MARKET BOSTANCI SİTESİ, MAVİ ÇEŞME YAPI KOOPERATİFİ, OVACIK SAĞLIK SİTESİ, OVAKENT, ÖZBERİL SİTESİ, ÖZPAMİR SİTESİ, PEMBE EVLER SİTESİ, SAĞLIKÇILAR SİTESİ, SAĞLIKÇILAR SİTESİ YOLU, SERTUR SİTESİ, SUTUR SİTESİ, YUVAMKENTSİTESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ALAÇATI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ÇAKABEY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ÇAKABEY MH.; 2010/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 11:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , , İSİMSİZ174, , İSİMSİZ166, , elektrik kesintisi yaşancaktır