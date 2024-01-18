18 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

İZMİR ilinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında HALİLBEYLİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında 75. YIL CUMHURİYET MH.; SAKARYA, SAKARYA CD., SARI AKASYA, SARI ZAMBAK, SARI ZAMBAK SK., SAVRANOĞLU, SAVRANOĞLU SK., SEKE SK., SEYRAN SK., SEZER SK., SİNAN, SPOR, SU DEĞİRMENİ, SU DEĞİRMENİ SK., SÜMBÜL SK., ŞADİBEY CD., ŞAHİNOĞLU, ŞAHİNOĞLU SK., ŞAİR, ŞAKİR TÜRK, ŞEHİT YÜZBAŞI HAKAN BİZRENLİ, ŞEN ÇK., ŞERBETÇİ SK., ŞİMŞEK, TAFLAN, TOPEL CD., TUNA CD., TURGUTLU CD., TÜRK, YAĞCI SK., YAKA KÜME EVLERİ, YAKA SK., YAKAKÜME, YAYLA SK., YAZAR NAMIK KEMAL SK., YENER SK., YONCA, YUSUF ZİYA GÖKALP SK., ZEYBEK, ZEYBEK ÇK., ZEYTİN, ZÜBEYDE HANIM, 1. SEYRAN SK., 2. SEYRAN SK., 3.SEYRAN. SK., 30.AĞU, ACAROĞLU, ACAROĞLU SK., AKÇEŞME, ARIKALTI CD., ATACA ÇK., ATICI SK., AYANOĞLU, BAHÇECİLER SK., BALCI SK., BARBAROS HAYRETTİN, BARBAROS HAYRETTİN SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BEYLER, BEYLER SK., CAMİ ÇK., CEYLAN SK., ÇAKICI, ÇAKICI ÇK., ÇETİN, ÇINAR, ÇIRA, DAĞLI, DEMİR, DİKİLİ TAŞ SK., DİLBER SK., DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., ERCAN, ERDAL İNÖNÜ, FATİH, FATİH CD., FERAH ÇK., GACARA HASAN, GELİNCİK, GELİNCİK SK., GÜMÜŞ, GÜR, HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HULİSİ OĞUZ, IRMAK SK., IŞIK ÇIKMAZ, IŞIK ÇK., JAPON, KAMELYA, KANUNİ, KARAGÖZ SK., KIRMAN SK., KİRAZ, KOOPERATİF SK., KUŞ, KUŞ SK., KUŞÇU, KUŞÇU SK., LİMONCUK SK., MACAR, MERCANAĞACI SK., MERT, MEVLANA SK., MİMAR SİNAN SK., MİNARE, MİNARE SK., MOR MENEKŞE SK., MUSTAFA KEMAL, MÜCAHİT, MÜCAHİT SK., MÜDERRİS, NAİM CD., NERGİS SK., OVA SK., ÖREN BELEDİYE SK., ÖREN CUMHURİYET, ÖREN İLKÖĞRETİM OKULU SK., ÖREN İZMİR, ÖREN İZMİR CADDESİ, ÖREN İZMİR CD., ÖREN SK., ÖREN TURGUTLU, ÖRNEK SK., PAZAR SK., SAFİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında ARMUTLU HÜRRİYET; , 2601, İNLİK ÇARŞIKLI, İNLİK ÇARŞIKLI KÜME EVİ, İnlik Çarşıklı Küme Evler, İnlik Çarşıklı Kümeevler, YÖRÜK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU 29 EKİM; , EKMEN, EMİNE HOCA, SALİM AĞA SK., YILMAZ ABASIZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU KAZIMPAŞA; , ANKARALI, BAĞYURDU İZMİR, DEDE GÜME, KOCA HÜSEYİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK; , BAĞYURDU İZMİR, BAYRAKTAR, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında BAĞYURDU YENİ; , 2. ÇEŞME, 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAĞYURDU İZMİR, BAĞYURDU STADI SK., BAHÇELİEVLER SK., BELEDİYE, ÇİÇEKÇİ, DEĞİRMENCİOĞLU SK., DEMİRCİ MEHMET SK., DOĞAN, EMİN EROL CD., GARDELYA, GAZETECİ YAZAR UĞUR MUMCU, HASAN TAHSİN, İSİMSİZ1, İSMAİL ER CD., KAHYALAR, KARA MEHMET, KESTANELİ BAĞLAR, KESTANELİ BAĞLAR KÜMEEVLERİ, KUMOVA, KUMOVA SK., KUMRU, MELTEM, MENDERES CD., MERCANKÖŞK SK., MISIRLI SK., MİMOZA SK., OVA, PARSA, SAKA, SAKA SK., SARAÇOĞLU CD., SARAÇOĞLU SK., SELÇUK, ŞAKİROĞLU, ŞEHİT ER BEKİR VAROL, ŞEHİT ER TALİP YURDAKUL SK., TAVUKÇULAR SK., TOPÇU SK., VARGÖR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında EGEMEN MH.; 1. BAHÇELER SK., 2. BAHÇELER SK., BAHÇELER, ÇAĞLAYAN, ÇAMLIK, ÇİÇEK SEPETİ, DEDE, DERE, ESKİ OKUL, ESKİ OKUL SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KOCABIYIK, KOOPERATİF SK., LİLYUM, MERKEZ, MEVLANA, MORSALKIM, MUSTAFA KEMAL, NURİ BAYRAK ÇK., OVA SINIR, PAPATYA, TURGUTLU2, ULUS, YAĞCILAR, YÜCEL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET MH.; İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLERİ, NAMAZGAH SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında KAZIMPAŞA MH.; ABDÜLOĞLU, ABDÜLOĞLU SK., ALİ KURT SK., ANKARALI SK., AVCILAR SK., BAĞYURDU İZMİR, BAKIRLI SK., BEKÇİ SABİT SK., BEŞİKLER SK., CUMHURİYET ALANI, ÇAMDİBİ, ÇAMDİBİ SK., ÇOLAK ETHEM SK., DEVECİ ÖMER, DİBEKTAŞI, DİBEKTAŞI SK., EBE EMİNE ÖZKAN, EBE EMİNE ÖZKAN SK., EBÜLHÜDA SK., EKŞİOĞLU SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜROL SK., HACI ETHEM, HACI ETHEM SK., HACI HASAN, HAFIZ OSMAN, HAFIZ OSMAN SK., HÜRRİYET, İSMAİL ULUSAN, İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., KALPAKKAYA, KARANFİL, KASAP ALİ, KASAP ALİ SK., KAYMAKÇI, KAYMAKÇI SK., KIRMIZI SK., MEHMET CİNGÖZ, NERGİS ZAMBAĞI, OKUL ÖNÜ, OYUN ALANI, OYUN ALANI SK., ÖZMETE, SADULLAH CENGİZ, SARIOĞLU, SARIOĞLU SK., SEYMEN, SEYMEN SK., TAMTÜRK SK., TİRELİ, ULUCAK, UMUT, YAKA MEVKİ BENT YOLU, YANGÖZOĞLU, YAPRAK SK., YEŞİLDERE, YOZGATLI, YOZGATLI SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında KEMAL ATATÜRK MH.; BAĞYURDU İZMİR CD., BAYRAKTAR SK., BEHÇET ATAY SK., BEKÇİ İBRAHİM, BEKÇİ İBRAHİM SK., ESEN, ESEN SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., HACIOĞLU SOKAK, KADİR USTA, KADİR USTA SK., KAHVECİ ALİ SK., MUSTAFA SUNGUR, OSMAN ATAY SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , CELİLLER YOLU, CEVİZDERE YOLU, ÇAMİÇİ YOLU, ÇAMİÇİ YOLU KÜME EVLERİ, DAMLAR YOLU, DEDEKLER YOLU, GÜVENDİK YOLU, KARABAĞLAR YOLU, MERKEZ YOLU, OVACIK KÖY İÇİ YOLU, OVACIK KÖYÜ, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında ÖREN 75. YIL CUMHURİYET; , AKÇEŞME SK., ÇİĞDEM, erdal inönü, İNCİRLİPINAR, İSİMSİZ22, KIRK AĞAÇ SK., NAMAZGAH SK., STADYUM, YAKA, YAKA KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında ÖREN EGEMEN; , GAZETECİ UĞUR MUMCU, İNCİRLİPINAR, ÖREN TURGUTLU, Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SARILAR; , BEYLER SOKAK, BEYLER YOLU, BEYLER YOLU KÜMEEVLERİ, İSİMSİZ6, SAZ MAH.YOLU, TURGUTLU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SARILAR MH.; SAZ MAH.YOLU KÜMEEVLER, SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SİNANCILAR; , İSİMSİZ31, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, SİNANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU, TURGUTLU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında SİNANCILAR MH.; SİNANCILAR KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 7000. SK., 7001, ADİL BEY, BAĞYURDU İZMİR, BAHÇELİEVLER, ÇAVUŞOĞLU, MISIRLI, ÜNVEREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YENİKURUDERE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YİĞİTLER; , 6001, AŞAĞI SK., BAĞYURDU İZMİR, İSİMSİZ9, LİMON SK., MENENGEÇ MEVKİİ YOLU, SAZ YOLU, YİĞİTLER KÜMEEVLERİ SK., YİĞİTLER YOL, Yiğitler Yolu Kümeevleri, YUKARI, YUKARI YİĞİTLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında YİĞİTLER MH.; MENENGEÇ MEVKİİYOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında 29 EKİM MH.; ARIKBAŞI, ARIKBAŞI SK., ASANSÖR, ASANSÖR SK., ATLAS, BAHÇİVAN SK., CAMİ KEBİR SK., CUMHURİYET ALANI, ÇERKEZ YUSUF SK., ÇEVİK, ÇEVİK SK., DURMUŞÇA, DURMUŞÇA SK., GÖLET, HALİL FURAN ÇK., HANCI SAMİ, HANCI SAMİ SK., HANÖNÜ, HULUSİ ÖZTANSEL CD., HÜSEYİN FADUL SK., HÜSEYİN ÖZEN SK., KADIOĞLU SK., KAYMAKAM BEY, KAYMAKAM BEY SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KİRAZLIK, KOCA AHMETLER, KOCA TERZİ, KOCA TERZİ SK., KURT AHMET, LİSE, M. ALİ SEVİNÇ CD., MANAVOĞLU, MANAVOĞLU SK., MEHMET BEY SK., MEHMET TOKMAK, NAMIK KEMAL SK., NEBİOĞLU, ÖZDİRİK SK., ÖZGÜN SK., PİKNİK SK., SAKIZLI HOCA SK., ŞAH İSMAİL SK., ŞEHİT ER BEKİR VAROL, TURGUTLU, TURGUTLU CD., UNCULAR SK., ZAFER, ZEYTİNCİK, ZEYTİNCİK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında HALİLBEYLİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 14:30:00.000 saatleri arasında KAYMAKÇI; , 50.YIL, DENİZLİ ÖDEMİŞ YOLU, Göksarı küme evler, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ163, İSİMSİZ164, İSİMSİZ165, İSİMSİZ169, İSİMSİZ172, İSİMSİZ173, İSİMSİZ174, İSİMSİZ175, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ186, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ197, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ200, İSİMSİZ201, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ207, İSİMSİZ209, İSİMSİZ211, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ228, İSİMSİZ229, İSİMSİZ23, İSİMSİZ230, İSİMSİZ231, İSİMSİZ232, İSİMSİZ283, İSİMSİZ284, İSİMSİZ285, İSİMSİZ286, İSİMSİZ287, İSİMSİZ289, İSİMSİZ290, İSİMSİZ291, İSİMSİZ293, İSİMSİZ295, İSİMSİZ296, İSİMSİZ297, İSİMSİZ298, İSİMSİZ299, İSİMSİZ300, İSİMSİZ301, İSİMSİZ302, İSİMSİZ303, İSİMSİZ304, İSİMSİZ305, İSİMSİZ306, İSİMSİZ307, İSİMSİZ308, İSİMSİZ310, İSİMSİZ312, İSİMSİZ313, İSİMSİZ314, İSİMSİZ315, İSİMSİZ316, İSİMSİZ317, İSİMSİZ318, İSİMSİZ319, İSİMSİZ32, İSİMSİZ320, İSİMSİZ321, İSİMSİZ322, İSİMSİZ323, İSİMSİZ324, İSİMSİZ325, İSİMSİZ326, İSİMSİZ328, İSİMSİZ329, İSİMSİZ33, İSİMSİZ334, İSİMSİZ335, İSİMSİZ337, İSİMSİZ338, İSİMSİZ339, İSİMSİZ340, İSİMSİZ342, İSİMSİZ343, İSİMSİZ344, İSİMSİZ345, İSİMSİZ347, İSİMSİZ348, İSİMSİZ35, İSİMSİZ350, İSİMSİZ353, İSİMSİZ354, İSİMSİZ355, İSİMSİZ356, İSİMSİZ357, İSİMSİZ358, İSİMSİZ359, İSİMSİZ36, İSİMSİZ360, İSİMSİZ361, İSİMSİZ362, İSİMSİZ363, İSİMSİZ364, İSİMSİZ366, İSİMSİZ368, İSİMSİZ369, İSİMSİZ370, İSİMSİZ371, İSİMSİZ372, İSİMSİZ373, İSİMSİZ374, İSİMSİZ45, JANDARMA, kara mehemet tepesi küme evler, KAYMAKÇI1, KOCAKUYU SOK, KOCAKUYU SOKAK, merkez küme evler, ÖYKÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 14:30:00.000 saatleri arasında KAYMAKÇI MH.; ALİ GALİP YAKUT SK., ALİ REİS SK., ALİGONCA SK., ALTINTAŞ SK., BÜYÜKCAMİ SK., ÇÖP, DİBEKCİ, GENÇ SK., GÖK ALİ SK., GÜRBÜZ SK., İŞLER SK., KARANFİL SK., KAZIM DİRİK CD., LALE SK., OSMAN UYSAL, OSMAN UYSAL SK., ÖZLÜ, SPOR SK., UZUN SK., YURTTAŞ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 14:30:00.000 saatleri arasında KURUCUOVA; , almanlı küme evleri, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ40, İSİMSİZ68, KİRAZ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında GÜNLÜCE; İSİMSİZ38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KARADOĞAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , Yeniceköy küme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCEKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, YENİCEKÖY, YENİCEKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; SARIKAYA MEVKİ YOLU, YOL, 800. CD., 800. SK., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK., 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ; , 6335/1, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; 6332. SK., MANİSA ASFALTI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY; , 521/1. SK., İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY MH.; 500. SK., 501. SK., 502. SK., 503. SK., 503/1. SK., 503/2. SK., 504. SK., 505. SK., 506. SK., 507. SK., 507/1. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 517. SK., 518. SK., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 524. SK., 525. SK., DENİZ, KANAL YOLU DERE, NEHİR, OKYANUS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında YAYLA; İSİMSİZ52, İSİMSİZ89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında BELEN; , 707. SK., 713, 713 Sokak Küme Evleri, 713/1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; 700. SK., 701. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 713. SK., AHMET KAHRAMAN, BELEN YAYLA ARASI YOLU, DSİ KANAL YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY; , 6007. SK., 6009. SK., 6014. SK., çukur köy küme evler, Çukurköy Küme Evler, İSİMSİZ1, İSİMSİZ101, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY MH.; 6001. SK., 6002. SK., 6003. SK., 6004. SK., 6005. SK., 6006. SK., 6008. SK., 6010. SK., 6011. SK., 6012. SK., 6015. SK., 6016. SK., 6017. SK., 6018. SK., AFFET EVLERİ, ÇUKUR KÖY YOLU, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında DOĞA; , 601, 601/2, 610. SK., 610/1 Sk., 610/2, Adalar Küme Evleri, BURUNCUK YANIK KÖY YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında DOĞA MH.; 600. SK., 601. SK., 601/1. SK., 602. SK., 603. SK., 604. SK., 605. SK., 606. SK., 607. SK., 607/1. SK., 608. SK., 609. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 613/1. SK., 614. SK., 615. SK., 615/1. SK., 615/2. SK., 616. SK., 617. SK., 618. SK., 619. SK., 620. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında HASANLAR; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında HASANLAR MH.; 900. SK., 900/1. SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., DSİ KANAL YOLU, HASANLAR KÖYÜ ESKİ KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 09:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; , 800, 818, 826, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 15:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; AHMET KAHRAMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; 800, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9, 818, 826, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 08:30:00.000-2024-01-18 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 810. SK., 812. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, YOL, 800. CD., 800. SK., 804. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 813. SK., 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., DSİ KANAL YOLU, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; , 7408, 7416, 7421. SK., 7424, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL MH.; 2., 7403, 7410. SK., 7413. SK., 7414/2 SK., 7418. SK., 7419, 7420, 7422. SK., 7423. SK., 7425. SK., 7432. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 11:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; , 3. CD., 4. CD., 7213, 7216, İSİMSİZ13, İSİMSİZ68, İSİMSİZ76, SİTE İCİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 11:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7112. SK., 7123. SK., 7129. SK., 7201. SK., 7203. SK., 7207, 7207. SK., 7214. SK., 7216. SK., KUBİLAY SİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GAZİ MUSTAFA KEMAL; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında VİLLAKENT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında BELEN; , 707. SK., 713, 713 Sokak Küme Evleri, 713/1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; 700. SK., 701. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 713. SK., AHMET KAHRAMAN, BELEN YAYLA ARASI YOLU, DSİ KANAL YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY; , 6007. SK., 6009. SK., 6014. SK., çukur köy küme evler, Çukurköy Küme Evler, İSİMSİZ1, İSİMSİZ101, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY MH.; 6001. SK., 6002. SK., 6003. SK., 6004. SK., 6005. SK., 6006. SK., 6008. SK., 6010. SK., 6011. SK., 6012. SK., 6015. SK., 6016. SK., 6017. SK., 6018. SK., AFFET EVLERİ, ÇUKUR KÖY YOLU, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DOĞA; , 601, 601/2, 610. SK., 610/1 Sk., 610/2, Adalar Küme Evleri, BURUNCUK YANIK KÖY YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DOĞA MH.; 600. SK., 601. SK., 601/1. SK., 602. SK., 603. SK., 604. SK., 605. SK., 606. SK., 607. SK., 607/1. SK., 608. SK., 609. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 613/1. SK., 614. SK., 615. SK., 615/1. SK., 615/2. SK., 616. SK., 617. SK., 618. SK., 619. SK., 620. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında HASANLAR; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında HASANLAR MH.; 900. SK., 900/1. SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., DSİ KANAL YOLU, HASANLAR KÖYÜ ESKİ KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; , 800, 818, 826, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800. SK., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK., 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU, YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ; , 6335/1, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; 6332. SK., MANİSA ASFALTI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY; , 521/1. SK., İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY MH.; 500. SK., 501. SK., 502. SK., 503. SK., 503/1. SK., 503/2. SK., 504. SK., 505. SK., 506. SK., 507. SK., 507/1. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 517. SK., 518. SK., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 524. SK., 525. SK., DENİZ, KANAL YOLU DERE, NEHİR, OKYANUS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 15:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; İSİMSİZ52, İSİMSİZ89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLIKULE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLIKULE MH.; 220. SK., 239/1. SK., 239/2. SK., 239/3. SK., 239/4. SK., 239/5. SK., 239/6. SK., 239/7. SK., 239/8. SK., 290/10. SK., 291. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ; , GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ MH.; 211. SK., 211/3. SK., 222/2. SK., 222/3. SK., 222/4. SK., 227. SK., 230. SK., 230/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 12:00:00.000 saatleri arasında BARIŞ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 12:00:00.000 saatleri arasında BARIŞ MH.; 299. SK., 337. SK., 366/1. SK., MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 12:00:00.000 saatleri arasında VALİ RAHMİ BEY; 317. SK., MENDERES CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 12:00:00.000 saatleri arasında VALİ RAHMİ BEY MH.; 298. SK., 302. SK., 319. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ142, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında MUSALLA; , 7172 sk., İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ61, İSİMSİZ68, Kızkapan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında MUSALLA MH.; SOĞANLIK KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında OVACIK; , 7400 Sk., 7400. Sk., İSİMSİZ105, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ117, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ132, İSİMSİZ134, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ155, İSİMSİZ166, İSİMSİZ174, İSİMSİZ208, İSİMSİZ211, İSİMSİZ212, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ34, İSİMSİZ60, İSİMSİZ66, İSİMSİZ80, İSİMSİZ88, Kızkapan, KIZKAPANI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında OVACIK MH.; 7400, BALLIBAĞ MEVKİİ, CUMHURIYET SITESI, ÇAĞDAŞKENT SİTESİ, KABAÇELİK MEVKİİ, MARKET BOSTANCI SİTESİ, MAVİ ÇEŞME YAPI KOOPERATİFİ, OVACIK SAĞLIK SİTESİ, OVAKENT, ÖZBERİL SİTESİ, ÖZPAMİR SİTESİ, PEMBE EVLER SİTESİ, SAĞLIKÇILAR SİTESİ, SAĞLIKÇILAR SİTESİ YOLU, SERTUR SİTESİ, SUTUR SİTESİ, YUVAMKENTSİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ALAÇATI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ÇAKABEY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 11:30:00.000 saatleri arasında ÇAKABEY MH.; 2010/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 11:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , , İSİMSİZ174, , İSİMSİZ166, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR; , OPERA CADDESİ, , OPERA CADDESİ, , OPERA CADDESİ, İSİMSİZ4, İSİMSİZ42, , İSİMSİZ1, , , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR MH.; ERKİN USMAN SK., AZİZ NESİN BLV., MAVİŞEHİR PAMUKKALE SİTESİ, 2043. SK., 2044. SK., Hasan Tahsin Uzer Caddesi, MAVİŞEHİR PAMUKKALE SİTESİ, AZİZ NESİN BLV., AZİZ NESİN BLV., AZİZ NESİN BLV., ERKİN USMAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI; , 6117. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI MH.; 6051/2. SK., 6053/2. SK., 6053/4. SK., 6111/1. SK., 6113. SK., 6113/1. SK., 6114. SK., 6115. SK., 6117/1, 6118. SK., 6119. SK., ALİ ALP BÖKE CD., GENÇLİK PARK İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; , KONUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; 1. EGRİ SK., DÜNYA, EĞRİ SK., YİĞİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK; , , 6239, 6239 sokak, 6239/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH.; 237. SK., 6239. SK., GÜMÜLDÜR İZMİR, 279. SK., 6232, 6234. SK., 6239. SK., 6241. SK., 6242. SK., 6245, 6247. SK., 6254/1. SK., 6258. SK., 6260. SK., 6261. SK., 6267. SK., 6425. SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV., GÜMÜLDÜR İZMİR, SAĞLIK SK., ŞEHİT SK., ŞENER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR İNÖNÜ; , 6112 sk, 6114, 6159, DR. ENVER BOZYAKALI, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ36, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, TEYFİK YILMAZ CD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR İNÖNÜ MH.; 6030. SK., 6116, 6139. SK., 6145, 6155. SK., 6157. SK., BARAJ CD., BARIŞ CD., GÜMÜLDÜR İZMİR, HAKKI EFENDİ CD., MAVİ KENT SİTESİ, TEYFİK YILMAZ, YAKAMOZ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR ATATÜRK; , 6414, hurriyet caddesi, hürriyet cd, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ26, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR ATATÜRK MH.; 6354. SK., 6356. SK., 6362. SK., HÜRRİYET CD., MEHMET AKMERAL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR CUMHURİYET; , 6414, İSİMSİZ13, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KARAKUYU; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında HİSARLIK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 10:00:00.000 saatleri arasında HİSARLIK MH.; HİSARLIK, OVACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY; İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , İSİMSİZ1, İZMİR-ÇANAKKALE YOLU, OVACIK, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında SAĞANCI; İZMİR-ÇANAKKALE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında SÜLEYMANLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 13:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 13:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; İSİMSİZ8, İZMİR-ÇANAKKALE YOLU, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 13:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında SAĞANCI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, GAVURDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., ÇAYIR, HAMAM SK., KIBRIS CD., KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , ÇAMLIK, GÜZELHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; 726, 726. SK., 729, 730, 731, 736, 740, 742, 743, 744, 746, GÜN, NENEHATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KÜLTÜR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 799, 803, 852. SK., 872, 875. SK., 921, 975, GÜZELHİSAR, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ34, KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 797. SK., 801. SK., 841, 841. SK., 844. SK., 849. SK., 850, 851, 856. SK., 858, 861, 863. SK., 864, 865, 866, 867, 879, 882, 903, 912/1, 922, NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ; ŞEHİT CEYSU CEYLAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN; , POLAT CD., ŞEHİT CEYSU CEYLAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN MH.; 9095. SK., 9099. SK., 9144. SK., FİLİZ CD., ORDU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında SASALLI MERKEZ; , 145. SK., GAZİ ÇİÇEK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında SASALLI MERKEZ MH.; 130. SK., 133. SK., 147. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI; İSİMSİZ274, İSİMSİZ277, İSİMSİZ278, İSİMSİZ279, İSİMSİZ282, İSİMSİZ283, İSİMSİZ285, İSİMSİZ286, İSİMSİZ287, İSİMSİZ288, İSİMSİZ316, İSİMSİZ317, İSİMSİZ63, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU, İSİMSİZ106, İSİMSİZ294, İSİMSİZ299, İSİMSİZ300, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI MH.; KALEKÖY İÇ YOLU, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY; , İSİMSİZ273, İSİMSİZ275, İSİMSİZ276, İSİMSİZ49, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, KARAHAYIT, , İSİMSİZ100, İSİMSİZ104, İSİMSİZ112, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ66, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ86, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ94, İSİMSİZ97, KARAHAYIT, UZUNOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında HALİLLER; , İSİMSİZ135, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ198, İSİMSİZ209, İSİMSİZ210, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ91, YEŞİLOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY MH.; UZUNOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , GÖLCÜK, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ2, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KIRLIOVA, OVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında SULUDERE; İSİMSİZ209, İSİMSİZ211, İSİMSİZ212, İSİMSİZ243, YUKARIAKKAVAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.; 7014. SK., 7016. SK., 7017. SK., 7018 SK., 7019. SK., 7021. CD., 1010/1. SK., 1011/1 SK., 1017. SK., 1017/1. SK., 1024 SK., 2. CD., 4. CD., 7002. SK., 7004 SK., 7006. SK., 7007 SK., 7008. SK., 7011. SK., 7012. SK., 7013. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında PAMUKYAZI; , İSİMSİZ16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER; , 7514, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ46, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ74, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER MH.; 2500. SK., 2500/1. SK., 2515/1. SK., 7502. SK., 7503. SK., 7504. SK., 7505. SK., 7506. SK., 7507. SK., 7508. SK., 7509. SK., 7510. SK., 7512. SK., 7513. SK., 7514. SK., 7515. SK., 7516. SK., 7518. SK., 7519. SK., 7521. CD., ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ, ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YENİ; , AYDIN, İSİMSİZ4, MENDERES, , 559, AYDIN, MENDERES elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 1, 535. SK., 540. SK., 558. SK., 558/1. SK., 560. SK., 579/1. SK., 581. SK., 589. SK., 1, 518. SK., 520. SK., 524. SK., 526. SK., 528. SK., 536. SK., 538. SK., 544. SK., 548. SK., 554. SK., 556. SK., 558/1. SK., 559. SK., 565. SK., 567. SK., 577. SK., 579. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında AHMETLİ; , 6104/1 Sk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ31, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında AHMETLİ MH.; 15. CD., 6100. SK., 6101 SK., 6101. SK., 6101/2, 6102. SK., 6103. SK., 6104. SK., 6104/1, 6105. SK., 6106. SK., 6106/1, 6107. SK., 6108. SK., 6109. SK., 6110. SK., 6111. SK., 6112. SK., 6405. SK., 9. CD., 9.CADDE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 2032. SK., 2034. SK., 2035. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAYBAŞI; , İSİMSİZ2, MENDERES, , 12, 46/2. SK., 7109, 7113. SK., 7121/2, 7122. SK., 7129, 7140 Sk., AYDIN, İSİMSİZ4, MENDERES elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAYBAŞI MH.; 13/1. SK., 7105. SK., ÇAYBAŞI 1. KÜME SK., 41/1 SK., 51/1. SK., 7011. SK., 7100, 7101. SK., 7102. SK., 7104 SK., 7107. SK., 7110. SK., 7112. SK., 7116. SK., 7118. SK., 7119. SK., 7120. SK., 7125. SK., 7126. SK., 7127. SK., 7127/1, 7128. SK., 7130. SK., 7131. SK., 7132. SK., 7132/1, 7133. SK., 7136, 7137. SK., 7139. SK., 81. SK., 95/1. SK., ÇAYBAŞI 2. SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., ZİYA GÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KAPLANCIK; , 6304 Sk., İSİMSİZ15, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ38, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KAPLANCIK MH.; 6300, 6302 SK., 6303 SK., 6305 SK., KAPLANCIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KUŞÇUBURUN; , İSİMSİZ41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MURATBEY; , 3511 Sk., 3523, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MURATBEY MH.; 3527, 3622. SK., 3660. SK., 3668. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında MUSTAFA KEMAL ATATÜRK; , , AYDIN, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ19, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÖZBEY; , 4009, 4032 Sk., İSİMSİZ104, İSİMSİZ15, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ57, İSİMSİZ60, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ÖZBEY MH.; 4001. SK., 4002. SK., 4003. SK., 4004. SK., 4005. SK., 4006. SK., 4007. SK., 4008. SK., 4010. SK., 4011. SK., 4012. SK., 4013, 4014. SK., 4015. SK., 4016. SK., 4017. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4020. SK., 4021. SK., 4022. SK., 4023. SK., 4024. SK., 4025. SK., 4026. SK., 4027. SK., 4028. SK., 4029. SK., 4030. SK., 4031, 4032. SK., 4033. SK., 4034. SK., 4035, 4036. SK., 4037. SK., 4038. SK., 4039, 4039/1, 4040 SK., 4040. SK., 4041. SK., 4042. SK., 4043. SK., 4044. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4047. SK., 4048. SK., 4049 SK., 4049. SK., 4050, 4051. SK., 4052. SK., 4053. SK., 4054. SK., 4057. SK., BAYRAK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında TORBALI; , İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YEMİŞLİK; , AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ARSLANLAR; , 6130/3, Arslanlar Sk., BAYINDIR ASFALTI, İSİMSİZ100, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ129, İSİMSİZ130, İSİMSİZ170, İSİMSİZ172, İSİMSİZ175, İSİMSİZ177, İSİMSİZ187, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ87, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, ŞEHİTLER KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında ARSLANLAR MH.; AĞA SK., ARSLANLAR SK., ATİK SK., BAYINDIR ASFALTI CD., BAYRAM İSA SK., BECER SK., BODOR SK., ÇEVİK SK., DEĞİRMENALTI SK., EFE CD., HARMANLILAR CD., İSTASYON CD., KAHVEALTI SK., KAYA SK., KEMAL ALAN SK., KEMAL ATATÜRK CD., ÖZKAN SK., PAMUK SK., ŞEHİT ATİLLA SUNAR 1. ÇK., ŞEHİT ATİLLA SUNAR 2. ÇK., ŞEHİT ATİLLA SUNAR CD., TORBALI ASFALTI CD., TRAFO CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında EĞERCİ; , 12, 7206/1, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında EĞERCİ MH.; 10. CD., 11. CD., 3000. SK., 3005. SK., 3009 SK., 7108, 7203. SK., 7204. SK., 7205. SK., 7206. SK., 7208. SK., 7210. SK., 7211. SK., EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ, EĞERCİ 3. KÜME SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , 15. CD., 4059, 4059 Sk., AĞALAR SK., AKASYA SK., Altan, AŞAĞI CAMİ SK., BAYRAK, BAYRAK CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAM SK., ÇAMLIK SK., DAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENCİ SK., FIRINCILAR SK., GAZİ PAŞA CD., GAZİLER CD., GÜL, GÜL SK., HAVUZ SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, KARANFİL SK., LALE SK., MANOLYA SK., MENEKŞE, METROPOLİS SK., NEHİR SK., PINARLI KUYU CD., Sancak, Sancak Sk., SATOĞLU SK., SEVGİ YOLU, SİNEMA SK., ŞEKER SK., ŞELALE SK., YEMİŞLİK SK., YUKARI CAMİ SK., ZEYTİNLİK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKÖMÜRCÜ; , BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ3, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKÖMÜRCÜ MH.; BÜYÜKKÖMÜRCÜ KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKKÖMÜRCÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında DÜNDARLI; , BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU, İsimsiz1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında DÜNDARLI MH.; DÜNDARLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKÖMÜRCÜ; , İSİMSİZ1, İsimsiz3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9, KÜÇÜKKÖMURCU DAG YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MH.; KÜÇÜKKÖMÜRCÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKKÖMÜRCÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında 1. KADRİYE; , 732/10. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında 1. KADRİYE MH.; 607. SK., 628. SK., 697. SK., 697/3. SK., 697/5. SK., 697/9. SK., 701. SK., 701/1. SK., 701/2. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 706. SK., 708. SK., 709. SK., 733. SK., 734. SK., 738. SK., 739. SK., 795. SK., 796. SK., 797. SK., 797/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE; 607. SK., 631. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE MH.; 628. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; SANAYİ CD., 1149/2. SK., ATATÜRK, 1148. SK., 1148/1. SK., 1148/2. SK., ATATÜRK CD., SANAYİ, SANAYİ CD., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/3. SK., 1143. SK., 1145. SK., 1145/1. SK., 1146. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1147/3. SK., 1182, ATATÜRK CD., ÇAMLIK, 1181. SK., ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında MENDERES; , 1006. SK., İSİMSİZ10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında MENDERES MH.; 1001. SK., 1001/1. SK., 1002. SK., 1002/1. SK., 1002/2. SK., 1002/3. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1004/1. SK., 1004/2. SK., 1005. SK., 1008/1. SK., 1149. SK., 1149/1. SK., 1150. SK., 1151. SK., 1151/1. SK., 1152. SK., 1153. SK., 1154. SK., 1155. SK., 1156/1. SK., ATATÜRK CD., BÜYÜK MENDERES CD., MUHTAR BESİM GÖKER SK., 1099. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , , , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DOKUZ EYLÜL MH.; ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.