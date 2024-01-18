18 Ocak İZMİR MENDERES elektrik kesintisi: MENDERES ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:24

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:24

İZMİR MENDERES ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENDERES ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENDERES mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK; , , 6239, 6239 sokak, 6239/1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH.; 237. SK., 6239. SK., GÜMÜLDÜR İZMİR, 279. SK., 6232, 6234. SK., 6239. SK., 6241. SK., 6242. SK., 6245, 6247. SK., 6254/1. SK., 6258. SK., 6260. SK., 6261. SK., 6267. SK., 6425. SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV., GÜMÜLDÜR İZMİR, SAĞLIK SK., ŞEHİT SK., ŞENER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR İNÖNÜ; , 6112 sk, 6114, 6159, DR. ENVER BOZYAKALI, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ36, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, TEYFİK YILMAZ CD elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR İNÖNÜ MH.; 6030. SK., 6116, 6139. SK., 6145, 6155. SK., 6157. SK., BARAJ CD., BARIŞ CD., GÜMÜLDÜR İZMİR, HAKKI EFENDİ CD., MAVİ KENT SİTESİ, TEYFİK YILMAZ, YAKAMOZ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR ATATÜRK; , 6414, hurriyet caddesi, hürriyet cd, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ26, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR ATATÜRK MH.; 6354. SK., 6356. SK., 6362. SK., HÜRRİYET CD., MEHMET AKMERAL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 13:00:00.000 saatleri arasında GÜMÜLDÜR CUMHURİYET; , 6414, İSİMSİZ13, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:30:00.000-2024-01-18 16:30:00.000 saatleri arasında KARAKUYU; elektrik kesintisi yaşancaktır