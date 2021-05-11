18 STK’den "Batıyoruz" çığlığı

11 Mayıs 2021 Salı, 14:18

M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) olarak bilinen toplantı, düğün, teşvik gezileri, kongre, fuar ve etkinlik sektörlerini temsil eden 18 farklı sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek 14 aydır iş yapamadıklarını, fatura kesemediklerini, gelirsiz kaldıklarını vurgulayarak, devletten acilen adım atmasını istedi.

18 STK bir araya gelerek düzenledikleri basın toplantısında sektöre destek ve teşvik sağlanmazsa binlerce işletmenin ve 100 binlerce çalışanın işsiz kalacağı uyarısında bulundu.

I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt yaptığı açıklamada, "Sektörde gelir üretemediğimiz 14 ayı tamamladık. Sektör bileşenleri olarak sorunlarımızı bir kez daha dile getirmek istedik. Bu sektörler bileşenleri; birbiriyle bağlantılı 50’den fazla sektör ve dolayısı ile ülke ekonomisi ve istihdam için taşıyıcı kolon niteliği gören bir ekosistemdir. Binlerce firma ve alt tedarikçisi ile birlikte 500 binden fazla kişiye direkt iş imkanı sağlayan ve toplamda 1 milyonun üzerinde kişiyi etkileyen, yıl içerisinde 70-80 bin civarında küçük, orta ve büyük ölçekli aktivite gerçekleştiren, yıllık 1 milyon civarında günlük sigortalı personel çalıştıran bir endüstriyiz" ifadelerini kullandı.

YÜKÜ TAŞIYAMAZ HALE GELDİK

Henüz geçmiş yıllardan kaynaklı ekonomik ve sosyal sıkıntıları aşamamışken, maalesef pandeki kriziyle baş başa kaldıkların sırtlarındaki yükü taşıyamaz hale geldiklerine işaret eden Kurt şu ifadelere yer verdi:

- Sektörümüzün ayakta kalabilmesi, ülkemize katma değer üretebilmesi, sağladığı istihdamı koruyabilmesi, pandemi sonrasında hizmet üretebilmesi ve 2023 hedeflerini yakalayabilmesi şüphesiz alacağı desteklere ve faydalanabileceği teşvik paketlerine bağlıdır.

- Kısa çalışma ödeneği, vergilerin ertelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve destekler, sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı kalmıştır.

- Bu aylarda başlaması beklenilen “turizm hareketi” kitlelere hitap eden her tür organizasyonlar ve çalışma alanı olarak göz önüne alındığında, kesinlikle hareketlilik beklenilmemektedir. Uluslararası şirketlerin çalışanlarına Haziran ayı sonuna kadar toplantı, etkinlik ve organizasyonlara katılım yasağı getirmiş olmaları da dikkatlerden kaçmamalıdır.

TİCARİ HAYATIMIZA DEVAM ETME OLASILIĞIMIZ AZALIYOR

- Bu sıkıntılı sürecin faaliyet alanımız açısından 2021 yılı sonu ve hatta 2022 yılına uzayabileceği göz önünde tutulduğunda, ticari hayatlarımıza devam edebilme olasılığımızın her geçen gün azaldığı anlaşılmaktadır.

I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt

200 LÜKS DÜĞÜN İPTAL EDİLEBİLİR

- Etkinlik takvimleri belirsiz. Düğünler yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyoruz. Yazın Türkiye'de yapılması planlanan yurtdışı kaynaklı 200 lüks düğünün iptal edilme riski var. Bu düğünlerden 50 milyon dolar gelir ve 50 bin turist bekleniyor.

18 farklı sivil toplum kuruluşunun öncelikli talepleri ise şöyle sıralandı:

- Sektör bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 31.12.2021 tarihine kadar devam ettirilmeli.

- Kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü bileşenlerinin de aşılanma takviminde öne alınmalı.

- Her türlü etkinlik ve organizasyonların açılış tarihleri belirlenmeli.

- Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile faizsiz yapılandırılması gerekiyor.

- Sektörün nakit ihtiyacı için 2019 yılı ciromuz esas alınarak bu cironun en az yüzde 40’ı kadar bir meblağının bankalar üzerinden 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde sermaye olarak şirketlere enjekte edilmesi şart.

- COVID-19 güvenli kongre, toplantı kriterleriyle organizasyonların yapılabilmesinin önünün açılması ve desteklenmesi lazım.

- Stopaj indirimi, KDV indirimi, işveren SGK prim desteği verilmesi şart.

- SGK, KDV, muhtasar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkuk, ödeme ve yapılandırmalarının en az 1 yıl olmak üzere faizsiz ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması gerekiyor.

- Salgından etkilenmiş turizm, etkinlik ve organizasyon sektör bileşenleri için sicil affı çıkarılması gerekiyor.

Çağrıyı yapan STK'lar ise şöyle:

AFYAD Avrasya Fuar Yapımcıları Derneği

DPİD Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

FSTD Fuar Stand Tedarikçileri Derneği

I-MICE Uluslararası Mice Endüstrisi Derneği

İSTAV İstanbul Sanat Tanıtım Araştırma Vakfı

MPI Uluslararası Toplantı Profesyonelleri Derneği

PCO Profesyonel Kongre Organizatörleri Sivil İnisiyatifi

RYD Reklam Yaratıcıları Derneği

SITE SITE Motivasyon Etkinlikleri Turizmi Yöneticileri Derneği

SSTD Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği

TEODER Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği

TESIYAPDER Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği

TETSED Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği

TUED Uluslararası Etkinlikler Derneği

TÜHİD Türkiye Halkla İlişkiler Derneği

UFYD Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği

YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği

YEPUD Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği