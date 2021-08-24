18 yılda kamu kaynaklarından vakıfa 10 milyar TL

24 Ağustos 2021 Salı, 09:28

AKP her dönem kamu kaynaklarından siyasi ilişkisi olan ve iktidar mücadelesinde kendisini destekleyen dernek ve vakıf gibi sivil oluşumları “cömertçe” destekleme alışkanlığından vazgeçmedi. Geçen yıl bu oluşumlara bütçeden 1.1 milyar TL aktarılırken bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla aktarılan tutar, 500 milyon 764 bin TL oldu. 18 yılda aktarılan tutar 10 milyar TL’yi geçti.

Bütçenin kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kaleminden aktarılan tutar her yıl artıyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, 2020 yılında dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere yardım amacıyla 969 milyon TL cari transfer ödemesi yapıldı. 953 milyon TL genel bütçeli idarelerin, 15 milyonu da özel bütçeli idarelerin bütçelerinden aktarıldı. Sermaye transferi tutarı ise 129 milyon TL oldu.

CÖMERT MEB

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bu tutarın yarısına yakını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden geldi. MEB, 1.1 milyar TL’nin 431 milyon TL’sini aktarırken diğer kuruluşlar ve yardım tutarları da şöyle:

•Sağlık Bakanlığı:152 milyon 673 bin TL

•Kültür ve Turizm Bakanlığı: 133 milyon 521 bin TL

•Gençlik ve Spor Bakanlığı: 111 milyon 598 bin TL

•Diyanet İşleri Başkanlığı: 77 milyon 795 bin TL

•İçişleri Bakanlığı: 30 milyon 12 bin TL

•Cumhurbaşkanlığı: 9 milyon TL

•Dışişleri Bakanlığı: 5 milyon 930 bin TL

•Milli Savunma Bakanlığı: 675 bin TL

•Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 152 bin TL

•TBMM: 125 bin TL

•Adalet Bakanlığı: 2 bin TL

•Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 1000 TL

•Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 1000 TL

TÜBİTAK DA VAR

Dernek, vakıf ve birlikler, genel bütçe kapsamındaki bu kuruluşların yanı sıra özel bütçeli kuruluşların bütçelerinden de pay aldı. Bunlar arasında en büyük yardımı 14 milyon 369 bin TL ile Türk Standartları Enstitüsü yaparken 656 bin TL ile TÜBİTAK da ikinci sırada yer aldı. Diğer kurumlar ile yardım tutarları ise şöyle:

“Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (164 bin TL), Vakıflar Genel Müdürlüğü (18 bin TL), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (10 bin TL), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (8 bin TL), Fırat Üniversitesi (3 bin TL), Savunma Sanayi Başkanlığı (2 bin TL), Düzce Üniversitesi (2 bin TL), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (1000 TL).” Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da 190 bin TL yardım yaptı.

Kamu kurum ve kuruluşları bu oluşumlara 127 milyon 421 bin TL’si Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden olmak üzere 129 milyon TL de sermaye transferi yaptı. İçişleri Bakanlığı 1 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 300 bin TL, Ticaret Bakanlığı da 71 bin TL aktardı.

2021 YILI HIZLI BAŞLADI

2021 yılı bütçesinden de “iktidarın arka bahçesi” olarak isimlendirilen kuruluşlara yardım yapılmaya devam edildi. Yedi ayın sonunda cari transfer ve sermaye transferi olarak yapılan yardım tutarı 500 milyon 764 bin lira oldu. Ocak ayında 177 milyon TL cari transfer yapılırken yıl rekoru, haziran ayındaki 154 milyon 208 bin TL ile kırıldı. 68 milyon 534 bin lira da sermaye transferi yapıldı.

18 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bu kuruluşlara bütçeden yapılan yardımlar 2004-2020 arası 122 kat arttı. Yıllar itibariyle yapılan cari transfer ve sermaye transferleri tablodaki gibi: