Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vakıf ve derneklerle imzalanan protokolleri açıklamadı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin, il milli eğitim müdürlerinin toplantı gerçekleştirdiği, bakanlığın protokol imzaladığı “cemaat ve tarikat ilişkili vakıf ve dernekleri” sorduğu iki ayrı yazılı soru önergesine kopyala yapıştır yanıt verdi. İzin işlemlerinin, sosyal etkinliklerin düzenlendiği yönetmelik ve yönergeye göre yapıldığını belirten Selçuk, protokol imzalanan ve izin verilen vakıf ve dernekleri açıklamazken, il milli eğitim müdürlerinin düzenlediği toplantılara ise yanıt vermekten kaçındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile protokol imzalaması tepki çekmiş ve konu Meclis gündemine taşınmıştı. İYİ Partili Arslan Kabukcuoğlu, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, söz konusu protokolü anımsatarak “Haziran 2019-Kasım 2020 arasında bakanlığın dernek ve vakıflarla yaptığı protokol sayısı kaçtır? Devam etmekte olan kaç protokol vardır? Cemaat ve tarikatların eğitim ve öğretimde etkili kılınmasındaki beklenen fayda nedir? Hangi dernek ve vakıflara sosyal etkinlik izni verilmiştir?” sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise soru yönergesinde, vakıf, dernek ve cemaatlerin eğitim sisteminde etkin rol oynadığını vurgulayarak bakanlığın, tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi vakıf-derneklerle yaptığı protokoller ile yetkilerinin bir kısmını bu kurumlara devrettiğini kaydetti. Karabıyık, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin vakıf ve dernek adı altında eğitim sistemine sızan tarikatların temsilcileri ile çevrimiçi toplantılar düzenlediği iddialarına işaret ederek “İddialar doğru mudur? Toplantıların gündemi ve amacı nedir” sorularını sordu.

KOPYALA YAPIŞTIR YANIT

Selçuk, iki soru önergesine de aynı yanıtı verdi. Okul ve kurumlarda yapılacak sosyal etkinliklerin usul ve esaslarının MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi ile düzenlendiğini belirten Selçuk, sosyal etkinlik katılım ve düzenlemeye ilişkin izin işlemlerinin ise bu yönetmelik ve yönergeye dayandığını aktardı. Selçuk, tüm izin başvurularının anayasa, Milli Eğitim Temel Yasası, Türk milli eğitiminin genel amaçları ile diğer yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde düzenlendiğini savundu. Selçuk’un, protokol imzalanan, etkinlik izni verilen vakıf ve dernekleri açıklamaması, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin vakıf ve dernek temsilcileri ile toplantı yaptığı iddialarına sessiz kalması dikkat çekti.