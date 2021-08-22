Berat Albayrak döneminde kurulmuştu: Milyonluk vurgun için harekete geçildi

22 Ağustos 2021 Pazar, 12:09

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Vakıf Katılım Bankası’na ait olmak üzere Türkşeker bünyesinde kurulan Türkşeker Tarım’da buğday, nohut, mısır satışında skandallar yaşandı. Türkşeker Tarım’ın çiftçiden aldığı ürünleri yem, un ve makarna firmalarına dengeli bir şekilde satması yerine hiçbir duyuru yapmadan belirli firmalara sattığı ortaya çıktı.

KAMU ZARARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

40 bin ton buğdayın piyasa değeri 2 bin 50 TL iken yandaş firmaya bin 960 TL’den satılarak kurum zarara uğratıldı. 900 ton birinci sınıf nohut piyasa değeri 7,5-8 TL iken yandaş firmaya 4,93 TL’den satılarak kurum zarara uğratıldı. 10 bin ton mısırda tek kalemde bir gübre firmasına satıldı.

8 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, “Görevinin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle İrtikâp” ve “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Türkşeker Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan, Türkşeker Genel Müdür Vekili Ercan Yeşilyurt, Türkşeker Genel Müdür Yardımcıları; Şahin Arat, Cengiz Sezer, Ayhan Tanrıverdi, Türkşeker Bilgi İşlem Sorumlu Direktör Cumhur Yıldırım ve usulsüzce buğday, nohut, mısır alan fabrika sahipleri ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

“VURGUN, TALAN, YOLSUZLUK”

Dilekçede, yer alan şüpheliler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi. Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, “AKP’giller iktidarının toplumsal, ekonomik alanda el attıkları bütün yerlerde vurgun, talan, yolsuzluk batağının pis kokuları gelmektedir” dedi.

Türkşeker Tarım’ın, “Ülkemizdeki tarımsal faaliyetleri desteklemek, enflasyon sepeti içerisinde ağırlıklı olarak yer alan temel gıda ürünleri fiyatını regüle etmek, tüketiciye sağlıklı, doğal, ekonomik ürün sağlamak” amacıyla kurulduğunu belirten Kıran, Türşeker Tarım’da yaşanan yolsuzluklara değindi. Kıran, Buğday’ın, Nohut’un, Mısır’ın piyasa fiyatının altında yandaş şirketlere peşkeş çekildiğini söyledi. Kıran, yolsuzlukların amacının kendi yandaşlarını zenginleştirmek, halkın alınterinden biriktirilen olanaklarla yaşama geçirilen kurumların olanaklarını kamusal olanakları yandaşlara peşkeş çekildiğini söyledi.