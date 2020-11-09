19 litrelik damacana suyun fiyatı 11-19 TL arasında değişiyor

09 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Damacana sularda 2018’de belirlenen 9.5 TL’lik tavan fiyat uygulamasına kimse uymadı. Bu yıl mart ayında yeniden tavan fiyat belirlenmesi beklenirken pandeminin de etkisiyle zamlar peş peşe geldi. Pandeminin başladığı mart ayından bu yana ambalajlı su fiyatlarına ortalama yüzde 20-25 zam yapıldı. Bu sürede damacana başına yaklaşık 1 TL’lik fiyat artışı oldu. Damacana su fiyatları bayilere göre değişiklik gösteriyor. Su firmaları dağıtıcı bayilere tavsiye satış fiyatı veriyor. Fakat bayiler rekabet nedeniyle kendi fiyatlarını belirliyor. 19 litrelik damacana suyun fiyatı ise 11 TL ile 19 TL arasında değişiyor. İstanbul Gazoz Su Şerbet Boza Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, suda tavan fiyat uygulamasından vazgeçtiklerini vurgulayarak, “2019 sonuna kadar tavan fiyata uyuldu. Ama bu yılın başından itibaren kimse uymadı. Bizim yaptırım gücümüz yok, sağlıklı denetimler de yapılamadı. 19 litrelik damacananın fiyatı bazı markalarda 19 liraya kadar çıkıyor” dedi. Akkaya, su üretimi pazarının yüzde 75’inin yabancı firmaların elinde olduğunu anlatarak “Su üretiminde sadece kullanılan ambalajın maliyetinde artış oldu. Ama akaryakıt gibi sürekli zam geliyor. Şimdi kış döneminde yeni zam gelmez ama nisanmayıs aylarında yeniden zamlar gelir” ifadelerini kullandı.

KUR ARTIŞI ETKİLİ

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı S. Serdar Seyhanlı, döviz kurundaki yükselişle birlikte, artan ambalaj ve enerji girdileri, artan işçilik maliyetleri, nakliye vb. maliyetler nedeniyle, fiyat güncellemelerinin gündeme gelebildiğini söyledi. SUDER verilerine göre, 2018’de Türkiye’de kişi başına düşen yıllık ortalama ambalajlı su tüketimi 150 litre olarak gerçekleşmişti. 2019’da ise yıllık kişi başına tüketimi 140 litreye geriledi. 2020’de ise bu rakamın 131 litreye inmesi bekleniyor. SUDER Başkanı Seyhanlı, su tüketimindeki düşüşün artan nüfus ve yaşa bağlı olarak tüketim alışkanlıklarının değişmesinden kaynaklandığını belirterek 2021 için de düşüş trendinin devam edeceğini aktardı. Seyhanlı, ambalajlı su sektörü olarak pandemi sürecinde olumsuz etkilendiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

- Sektörümüzün bir kısmı da ev dışı tüketimden gelmektedir. Bu süreçte ev dışı tüketimin durması ile ev içi tüketiminin bunu bire bir karşılayamaması tüketimde ciddi bir düşüşe neden olmuştur.

12 MİLYON HANE

- Bu dönemde, tıpkı gıda sektörü gibi insanların en temel ihtiyaçlarından temiz, güvenilir su tedarikinin kesintisiz devamı için işletmelerimiz, tedarikçilerimiz ve ambalajlı suları ülkemizin dört bir yanına ulaştıran, market raflarına koyan bayilerimiz, büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdü ve sürdürüyor.

- Sektörümüz bardak ambalajdan farklı hacimlerde PET ve cam, geri dönüşlü muhtelif diğer ambalajlı suları, 165 binden fazla geleneksel satış noktasına, 24 binden fazla indirim marketine ve binlerce ev dışı tüketim noktasına tedarik etmekte.

- Dağıtım noktaları aracılığıyla ülkemizin dört bir yanında 12 milyondan fazla hanede, yaklaşık 42 milyon insanımıza, sokağa çıkmalarına gerek kalmadan evinin kapısına kadar sunmakta.