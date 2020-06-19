1.9 milyar Avro nakit ortadan kayboldu!

19 Haziran 2020 Cuma, 10:11

EY’ın denetçileri, denetim süreci sonunda Wirecard’ın hesabını onaylamayı reddetti ve böyle bir paranın var olduğunu onaylamanın imkânsız olduğunu söyledi.

1.9 milyar Avro değerindeki kayıp para miktarı şirketin bilançosunun neredeyse çeyreğini oluşturuyor.

Wirecard’ın söylediğine göreyse denetimcileri aldatmaya yönelik bir takım sahte kanıtların oluşturulduğuna dair bulgulara rastlandı.

Wirecard Almanya’nın Dax 30 endeksine 2 yıl önce katılmıştı. Endekse girdiği zaman 24 milyar Avro olarak değerlenen şirketin değeri son haberlerden sonra 4 milyar Avro civarına geriledi.

Skandal geçen yıl Financial Times’ın Wirecard’ın Asya operasyonlarındaki düzensizliklere odaklandığı yazı dizisinden sonra ortaya çıkmaya başladı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, kaybolan paranın aslında risk yönetimi için iki Asyalı bankanın hesabında olması gerekiyordu fakat EY denetçileri bu bankaların denetim için hesap numaralarını vermediklerini belirtti.

Wirecard ise bir teminat sahibi tarafından, denetçileri yanıltmak ve böyle bir nakitin varlığına dair yanlış bir algı oluşturmak için, bilançolarda şüpheli düzeltmeler yapıldığını söylüyor.

Şirketin açıklamalarına göre, şirketin yönetim kurulu üyeleri denetçilerle yoğun bir şekilde mesai yaparak olaya açıklık getirmeye çalışıyorlar.