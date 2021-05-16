"19 yılın özeti : İkinci el araba bile alamıyoruz artık"

16 Mayıs 2021 Pazar, 23:27

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporunun verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre satışlar yüzde 5 düştü.

İkinci el otomobil, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter Türkiye gündemlerinde 5'inci sırada yer alan "ikinci el oto" etiketiyle yurttaşlar, araba satışlarının pahalılığına tepkilerini paylaştı.

Yurttaşlar, bir far fiyatına Avrupa'da araç alındığına değinerek ekonominin durumuna ve vergi adaletsizliğine sosyal medyada tepki gösterdi.

Twitter'da bir hesap tarafından "#ikincieloto fiyatlarının artış sebebi bizim aç gözlülüğümüz değil bizlere bir aile arabasını bile çok gören devletin bizden dünyanın en yüksek vergisini almasıdır" ifadesi paylaşıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "fahiş fiyata otomobil alma" yazarken, başka bir kullanıcı "19 yılın özeti: 2. el araba bile alamıyoruz artık" yorumunu yaptı.

İkinci el otomobil fiyatlarının yüksekliğine Twitter'da verilen tepkilerden bazıları:

"İkinci el araçlar sıfır araçlardan pahalı. Ülkemizde bir far fiyatına Avrupa'da araç alınıyorsa kimse ekonomiden ve vergilerin adaletinden bahsetmesin."

"Her sene belki bu sene araba alabilirim umudu ile hareket ederken gelinen noktada bir aracın far'ını dahi alamayacak noktaya geldik"

"Avrupalının Audi A5 aldığı paraya Türkiye'de Şahin alamıyorsun. Üstelik avrupa'da ki asgari ücretli bu arabayı 3 aylık maaşıyla alıyor."

"Arabayı üretenden daha fazla kazanan başka ülke var mı bilmiyorum yeter milletin sırtına bindiğiniz. 400 bin liralık araba hadi hayal de 1.2 milyon vergi nedir?"



