19. yüzyıldan kalma mimari parçalar okul bahçesinde kaderine terk edildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Celal Kemal Balkar adlı bir yurttaş, bundan bir yıl önce Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yazdığı mektupta, “Samsun-Çarşamba Atatürk Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Roma lahitlerinin hali perişan. Sprey ile üstünü boyamışlar. O lahitlerin okulun bahçesinde ne işi var ki zaten. O lahitleri oradan alın lütfen. Size resimlerini de yolluyorum” ifadelerini kullandı. Yazı üzerine Atatürk Ortaokulu bahçesindeki mimari parçaları inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürü Muhsin Endoğru imzası ile Celal Kemal Balkar’a gönderilen yanıtta ise şu ifadeler yer aldı: “Atatürk Ortaokulu bahçesinde, duvar kenarında, zemine botonla tutturulmuş mimari parçalar incelenmiştir. Söz konusu Mimari parçaların 19. yüzyıldan kalma, Rumca yazılmış, birinin üzerinde Kartal betimi olan 3 parçadan oluştukları tespit edilmiştir. Gerekli koşullar sağlandığında mimari parçaların müzeye nakli sağlanacaktır. Gereğini bilgilerinize arz ederim.”





Aradan bir yıl geçmesine karşın Roma döneminden kalma tarihi eserlerin, Çarşamba’dan Samsun’daki müze müdürlüğüne naklinin sağlanmadığı ve okul bahçesinde durduğu bildirildi.



