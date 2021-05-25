Arkeoloji Müzesi depolarındaki çok sayıda eser taşınacak

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

İstanbul Arkeoloji Müzesi depoları ve içindeki eserlerin Atatürk Havalimanı’na taşınacağına dair haberler üzerine bir açıklama yayımlayan Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği (UPSD) adına Türkiye Ulusal Komite Başkanı Bedri Baykam, “Oluşabilecek potansiyel sorunlar konusunda büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Konunun Türk sanat kamuoyunun gündemi olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Arkeoloji Müzesi binasının 1887-1888 yılları arasında müzeci, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey’in isteği üzerine dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından projesi yapılarak inşa edildiğine ve 1891 yılında açılıp bugün bünyesinde bir milyonu aşkın önemli eser bulundurduğuna dikkat çeken UPSD, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin dünya ölçeğinde birinci derecede önemli olduğunu hatırlattı. Bildiride, “Müzelerde eserlerin korunması gereken alan sadece sergi alanları ile sınırlı değildir. Müze, bir bütün olarak depo, sergi alanları, restorasyon-konservasyon laboratuvarları gibi profesyonelce yapılan işlerin bir araya getirildiği bir kurumdur.

Konservasyon ve restorasyon laboratuvarının müzelerin içinde ya da çok yakınında olması gerekir. Herhangi bir taşınmada eserler risk altındadır. Taşınma kararı gözden geçirilmeli, kültürel mirasa zarar verilmeden Darphane binalarına deprem güçlendirilmesi yapılmasının koşullarının saptanması için konuyla ilgili tarafların da katılacağı ortak bir toplantı yapılmalıdır” denildi.