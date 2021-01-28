1929 Buhranı ve 2. Dünya Savaşı'nı atlatmıştı ama 2021'de pes etti

28 Ocak 2021 Perşembe, 13:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kapanan dükkan ve şirket yok" sözleri siyasette tartışma konusu haline gelirken, kapanan şirketlere en vahim ve akılda kalıcı örnek Trabzon’dan geldi. Trabzon'un sembolü haline gelen 97 yıllık tarihi Selim Pastanesi, kepenklerini şimdilik açılmamak üzere indirdi. Koronavirüs nedeniyle dükkana müşteri kabul edemeyen birçok işletme satışların azalmasıyla birlikte gelir kaybı yaşadıklarını ve yapılan yardımların yetersizliğini dile getirerek işletmelerini kapatmaya başladı.

Kapanan işletmelere Trabzon'un Ortahisar ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki 1924 yılında kurulan Selim Pastanesi de eklendi. İşletmenin sahibi Selim Akgün, 97 yıldır Trabzon'da hizmet veren pastanesinin dedesinden babasına, babasından da kendisine emanet edildiğini söylüyor.

TÜM EKONOMİK VE TOPLUMSAL KRİZLERE KARŞI AYAKTA KALABİLDİ

Selim Pastanesi, 97 yıl içerisinde Türkiye'de kurulan 66 hükümetin tamamını gördü. Dedesi Salim’in adıyla yola çıkan ve daha sonra torun Selim’in adını alan Selim Pastanesi; 2. Dünya Savaşı'nda ayakta kaldı, tüm ABD'de ortaya çıkan ve Türkiye’yi de vuran 1929 Buhranı’nı, 1946 ekonomik krizi, 1960 krizi, 2001 krizinin yanı sıra darbeleri, muhtıraları görmesine rağmen bugüne kadar kapısını hep açık tuttu. Ancak Selim Pastanesi, koronavirüs salgınıyla birlikte müşterilerine ulaşamayınca 'Şimdilik buraya kadar' diyerek kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Gazipaşa Caddesi esnafının ekonomik sorunlarının, 11 yıl önce belediyenin trafik düzenlemesi nedeniyle başladığını belirten pastanenin işletmecisi Selim Akgün yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Tek yön araç geçişinin caddedeki canlılığı bitirdiğini vurgulayan Akgün, buna karşı birçok yere müracaat ettiklerini fakat geçen 11 yıl içerisinde bir sonuç alamadıklarını söyledi. Akgün, esnafın caddeyi eski canlı haline getirmek için mücadelesini sürdürdüğü sırada koronavirüs salgınının başladığını hatırlattı. Salgınla birlikte müşterilerde ciddi bir azalma olduğunu bu nedenle de gelir kaybettiklerini ve dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Akgün, verilen devlet desteğinin yeterli olmamasından yakındı.

"1 YILDIR KORONAVİRÜSE KARŞI SAVAŞ VERİYORUZ"

Pastaneyi dedesinin 1924 yılında kurduğunu hatırlatan Akgün, 1990’lı yıllarda işletmenin babasından kendisine geçtiğini söyledi. 31 yıldır pastaneyi işlettiğini belirten Akgün, "Başta 11 yıl evvel bu caddeyi kapattılar, tek şerit haline getirdiler. Önümüze de belediye otopark yaptı. İşlerimiz bıçak gibi kesildi. Bugün, yarın açılacak diye 10 yıldır uğraşıyor, ayakta durmaya çalışıyoruz. Fakat, bu iş olacak gibi değil. Bir de üstüne pandemi geldi. 1 yıldır da onun savaşını veriyoruz" dedi.

"SADECE 5 BİN TL ELEKTRİK FATURASI GELİYOR"

Akgün, salgın döneminde esnafa yeterli desteğin verilmediğini işaret ederek, "Bana sadece 5 bin TL elektrik faturası geliyor, o katkılarla mümkün değil. Bu nedenle öyle bir karar verdik. Binlerce telefon, mesaj geldi. Halkımıza, müşterilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizler de çok üzüldük. Fakat anlaşılan bu kapatma kararı bizi aşmış."

"BİZE DESTEK DEĞİL KÖSTEK OLDULAR"

Akgün, 2024'ü işaret ederek, "100'üncü yılında hep beraber inşallah güzel bir yerlerde... Yukarılarda yerler istedik, ama bize layık görmediler. Konuşacak çok konu var. Başka yerde böyle firmaları ayakta tutmak için uğraşırlar ama bize emin olun köstek oldular. Biz yılmayacağız, çünkü arkamızda dağ gibi bir sevgi varmış" diye konuştu.