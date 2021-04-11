1959’u bırak 2021’e bak!

11 Nisan 2021 Pazar, 14:40

Süper Lig’de 34. Hafta bu haftaki maçlar ile devam ediyor. Ligin boyunun bu denli kısaldığı bu haftalarda şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı. Saha içindeki yarışı bir kenara bırakırsak bir diğer çekişmeli geçen konu ise 1959 öncesi şampiyonluklar. Fenerbahçe cephesi yıllardır ara sıra dillendirdiği konuyu bu sene tam anlamıyla ana gündem maddesi olarak belirlemiş durumda. Karşı cephede bulunan Galatasaray ise Fenerbahçe’nin her açıklamasına sert bir şekilde yanıt veriyor.

Son olarak Fenerbahçe, Galatasaray’a istediğiniz platformda, istediğiniz düzeyde tartışalım önerisinde bulundu. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise bu öneriye, "Bizim en başından bu yana söylediğimiz bir şey var. Fenerbahçe'nin bu talebi haklı ve hukuki değil diyoruz. Fenerbahçe'nin cevabı, 'Siz FETÖ'cüsünüz' oluyor. Böyle bir ortamda nasıl tartışalım” diyerek tepki gösterdi.

1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilip edilmemesini hukuki mercilere bırakarak konunun başka bir noktasına değinmeye çalışacağım.

Geçmiş şampiyonluklar için her gün demeç savaşına giren bu iki dev çınar adeta 2021 yılının şampiyonluğunu unutmuş gibi davranıyor.

Son 6 maçta 1 yenilgi, 3 beraberlik, 2 galibiyet almış, teknik direktörü sürekli tartışılan son olarak da yollanarak yerine teknik - taktik bilgisi hakkında hiçbir fikrimiz olmayan Emre Belözoğlu’nu getirmiş bir Fenerbahçe var.

Diğer tarafta ise son 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış zemini eleştirdi diye futbolcu ‘kovan’ ve oyunu çok tartışılan Galatasaray var.

Böyle bir ortamda iki kulübün bu sezon hiç yokmuşçasına davranarak konuyu başka alanlara taşıması bana ‘klasik yönetici kurnazlığını’ anımsatıyor. Yöneticilere göre başarısızlık varsa operasyon var, başarısızlık varsa şanssızlık var, hiçbir şey yoksa TFF-MHK var.

Böyle bir ortamda çok az kaos yaşayan, iyi bir aile ortamı oluşturmuş ve kenetlenmiş bir Beşiktaş’ın şampiyonluğa emin adımlarla yürümesi çok doğal. Oysaki Beşiktaş da istese bu kaosa çok rahat dahil olabilir. Çünkü 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili alınacak olumlu ya da olumsuz bir karar Beşiktaş’ı da çok yakından ilgilendirecek. Fakat önceliğini 2021 şampiyonluğu olarak belirleyen Beşiktaş çok doğru yolda emin adımlarla gidiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da 1959 ile ilgili duruşları ne olursa olsun önce 2021 şampiyonluğuna odaklanmaları sonra geçmişe takılı kalmaları çok daha mantıklı olacaktır.

O yüzden 59’u bırak 21’e bak

Not: Yazı 1959 öncesi şampiyonlukların verilip verilmemesi ile ilgili hiçbir yargı içermez. Karar hukuk mercilerindedir.