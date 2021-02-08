1968 imza ile destek açıkladılar: "Galatasaraylılar Boğaziçi'nin yanında"

08 Şubat 2021 Pazartesi, 14:27

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve bileşenlerinin AKP'li rektör Melih Bulu'ya karşı mücadelesine bir destek de Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ile mezunları ve emektarlarından geldi.

"Galatasaraylılar Boğaziçi'nin yanında" başlığıyla 1968 ismin imzası bulunan açıklamada şöyle denildi:

"Biz aşağıda imzası olan, Galatasaray Lisesi ve Üniversitesinde okumuş, Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan, Galatasaray Eğitim kurumlarına emek vermiş ve vermekte olan Galatasaraylılar olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atanması sonrasında gelişen olayları kaygıyla izliyoruz.

Özerk kurumlar olması gereken üniversitelerin rektörlerinin, dışarıdan atama yoluyla değil, üniversite bileşenlerince seçilerek belirlenmesini, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin görüşü yok sayılarak yapılan rektörlük atamasının iptal edimesini, üniversitelerde rektörlük için demokratik seçimler yapılmasını,

Bu dayatmaya karşı haklı demokratik tepkilerini gösteren ve gelecekte ülkenin yönetiminde, siyasetinde söz sahibi olacak olan ve anayasal haklarını kullanan gençlere polis şiddetiyle karşılık verilmemesini, tutuklamalarla ya da kovuşturmalarla öğrencilerin geleceklerinin karartılmamasını,

Antidemokratik atama sürecine itiraz eden akademisyenlerin, öğrencilerin medyada ve sosyal medyada açık hedef olarak gösterilmemesini, hedef gösteren kişi ve kurumlar için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Galatasaraylılar olarak, Boğaziçili akademisyen, öğrenciler ve tüm bileşenlerinin haklı davalarında yanlarındayız"

İMZACILAR

A.Ersan YAMAN

A.Esat TANSEV

A.Kamil TOPLAMAOĞLU

A.Kemal KUMKUMOĞLU

A.Nejat ALPAT

A.Orbay SAYÜ

A.Polat BENGİSERP

Abdullah ÇORUHLU

Abdullah İhsan ÖZKURT

Abdullah TİRALİ

Abdurrahman YAŞAR

Abdurrahman YAYCI

Abuzer DOĞANAY

Ada ÖRKEN

Ada YÜCEL

Adnan EROĞLU

Adnan SAYAR

Adviye Ceylan YAZICIOĞLU

Ahenk ANBAR

Ahmet AĞAOĞLU

Ahmet AĞDOĞAN

Ahmet AKBAŞ

Ahmet Ali ASLAN

Ahmet ALTINEL

Ahmet ATAKAN

Ahmet BAŞAR

Ahmet BÖLÜKBAŞI

Ahmet ÇİZER

Ahmet DURAK

Ahmet Faik ÖZBİLGE

Ahmet İNSEL

Ahmet KIRCA

Ahmet Köksal DÖLEK

Ahmet KUZUCU

Ahmet Levent UĞURLU

Ahmet NEMLİ

Ahmet Oğuz HİZAL

Ahmet Oğuz KARAKAŞ

Ahmet OKAR

Ahmet OKTAY

Ahmet Onur ÜNNÜ

Ahmet PAYLI

Ahmet Serdar SÖZENOĞLU

Ahmet TAŞKAPILI

Ahmet Turhan URAL

Ahmet TÜRK

Ahmet YETİM

Ahu AYDIN

Ajlan KURDOĞLU

Akın BEL

Akın DENGİZ

Akif ÇELİKEL

Alaattin ULAŞ

Alara ÖZARPACI

Alev Çiğdem ADAN

Alev DAĞLI TANRIKULU

Alev DEMİREL

Alev OK

Alev ÖZGÜNER

Algun ÇUHADAR

Ali AĞAÇKESEN

Ali Barbaros KÜÇÜKNANE

Ali BERKTAY

Ali Cenk TUZCU

Ali Engin ÖZÇELİK

Ali Enver KURT

Ali Güven AYKAÇ

Ali Karaca BORAR

Ali Müşfik SÖZER

Ali OĞUZ

Ali Özgün AKYÜZ

Ali Rıza SÖZENOĞLU

Ali Sinan VARLIK

Ali TABAK

Ali TÜREK

Ali Umut ERGİN

Alican KÜÇÜKCAN

Alican ÖDEMİŞ

Alican TURALI

Alihan Günkut KORMAN

Alihan MESTCİ

Alişan ÇAPAN

Aliyar DENGİZ

Almira MERT

Alp AKÇASAYAR

Alp BULAK

Alp ŞEREN

Alper OKUDAN

Alper YELİMLİEŞ

Alperen GÜRER

Altan AKBULUT

Altar BARLIN

Altuğ BATTAL

Altuğ BAYRAKTAR

Altuğ BAYRAM

Altuğ ÖZAGAR

Andaç ERARABACI

Anıl Baran DOĞAN

Anıl Can AYDIN

Anıl TABAKAN

Arçil Yılmaz AKGÜMÜŞ

Arda AZİNYAN

Arda GÜREL

Arda GÜRPINAR

Arda İPEK

Arda ÖZKAN

Arda SAYGILI

Arda SOYSAL

Argun ERKAYA

Arın ALAGÜN

Arif AKBAŞ

Arif CEYLAN

Arif Vefa ÖZŞİMŞEK

Arjin AVCI

Arkul Simge İSMAN

Armağan ARSLANTÜRK

Arman BOYACI

Arsen CEYHAN

Arzu ALTUNİS ÇİT

Arzu BAYSAL AKMAN

Arzu İKİZ BAYRAK

Arzu KARAMANİ PEKİN

Arzu TEUMAN

Arzu VOLKAN

Arzu ZEYTUN

Arzum AKDURAN

Asena YILMAZKAYA

Asime CAN ÖZÖZER

Aslı BOZLAK UZMAN

Aslı DER ÖZ

Aslı DOĞAN

Aslı Fatoş VERAL

Aslı Funda ERİŞKEN

Aslı GÖK TUFAN

Aslı Meriç METE

Aslı Öykü KOÇ

Aslı SİVASLIGİL

Aslı UMUR

Aslıhan AYDIN

Aslıhan GENCER

Aslıhan KORKUT

Asuman CAMCIOĞLU

Asuman KIRATLI

Asya YACILAR

Aşkın ALTUĞ

Ata ALTUNBAŞ

Ata SAKA

Atagün Mert KEJANLIOĞLU

Atahan ATEŞİN

Atahan TAP

Atasay MIHÇIOĞLU

Ateş ŞAKRAK

Atıl Ömer MERİÇ

Atila KARA

Atilla AKTUNA

Atilla ÇELEBİ

Attila DARMAR

Attila SUYOLCU

Avni YAZICI

Aybige Gökçe MERT

Ayböke Ceren GÜRBÜZ

Ayça ALPMAN

Ayça BECERİR

Ayça GÜRDAL

Ayça KIYKIM

Ayça Naz KÖSE

Ayça ÖZCAN

Ayça SEÇKİN

Ayça TORUN

Ayçanur TOP

Ayçin ÇEVİKELLİ

Aydın ERÇEVİK

Ayfer KARAYEL

Ayfer USTABAŞ

Aygen TEZCAN

Ayhan AKKAYA

Ayhan KARATAŞ

Ayhan Salih ÖNER

Ayhan TOKGÖZ

Aykan KARPUZCU

Aykut AÇIKALIN

Aykut ALTIN

Aykut ARAÇ

Aykut UZUNOĞLU

Ayla SİDAR

Ayla ŞANKAYA

Ayla YILDIRIM

Aylin OFLU

Aylin SEPİCİ

Aylin VURAL DURAK

Ayper SOMER

Ayperi KEMER

Ayris TABAN

Aysu AYDIN

Aysun YANBOL

Ayşe ERÇETİN

Ayşe Fidan BATURALP

Ayşe Nur ÖZBARAN

Ayşe ŞEHNAZ KART

Ayşe TOY

Ayşe Tuvana AKTULGA

Ayşegül AKGÜN

Ayşegül ALTINAY

Ayşegül Hülya FINDIKOĞLU

Ayşegül ULUUTKU SİVRİKAYA

Ayşen GÜRDRAMA

Ayşen KALIN

Ayşen KUBİLAY

Ayşen TAŞKENT EKMEKÇİ

Ayşen ÜSTÜN

Ayşen YILDIRIM

Ayşenaz BALİOĞLU

Ayten KATITAŞ

Aytun TUNCER

Azat GÜL

Aziz ERBOZ

Azmi KARAVELİ

B.Günsu KARACAOĞLAN

Babur İMİRZALIOĞLU

Bahadır PAZARCIKLI

Bahadır TUNÇOL

Bahar ATLAMAZ BARUTÇU

Bahar BALKAN

Bahar ÇONGUR KOTİL

Bahar Dilşa KAVALA

Baki ERDAL

Banu ANIL

Banu DALAMAN

Banu ENGÜR

Banu KALEAĞASI

Banu KURTARAN

Banu TEKGÜRLER

Banu TUĞSAVUL

Barbaros AYTAR

Barış Ahmet YENTÜR

Barış AKSOY

Barış Alp DÖNMEZ

Barış ATAY

Barış C. KAŞTAŞ

Barış Can GÖKMEN

Barış ÇELİK

Barış DEDE

Barış EMİROĞLU

Barış Evren BEKDEMİR

Barış IŞIK

Barış KARTAL

Barış UNVER

Başak DEMİR

Başak ERTUNÇ

Başak TUNCAY

Başar TEKİN

Batuhan BAHÇELİ

Baturalp ASLAN

Bedirhan E.MUTLU

Begüm ÖZAY

Begüm ÖZBAY

Begüm YILMAZ

Behiç YAMANOĞLU

Belgin İÇİNGİR

Belgin MUTLU UTKU

Bener AKBAŞ

Bener ONAR

Bengi SÜMER

Bengü SÜLÜŞOĞLU

Berfin SERİN

Berfu ÖZKAL

Berge ULAŞ

Berhan EKİNCİ

Berhan KAYA

Beril ARGUN

Beril AYDEMİR

Beril BAYTAN

Beril TÜRKSEN AKSOY

Berk Can KONUŞ

Berk FİLCAN

Berk ÖKTEM

Berk YILDIRIM

Berkan YANARTAŞ

Berkay ŞEN

Berke GÜNDOĞAN

Berke KURTULDU

Berker ZOR

Berna ORUÇ

Berna ŞAMİLOĞLU

Berrin OSMANOĞLU

Berrin ÖZGEN

Bertan YÖRDEM

Beste YÜCEL

Bestegül ÖZŞARİK

Beşir SARYAL

Betinur ATEŞ

Betül KAHRAMAN

Betül PASİNLER

Beyhan KORKMAZ ÜLKER

Beytur BOROVALI

Beyza BALTA

Beyza ÇAĞATAY TEKİN

Beyza ÇELİKMEN

Beyza ÖZYURT BALKAN

Bihter ÖZKAN

Bilge AKÇAY

Bilge ERKUT

Bilge TAŞKARA

Bilgesu AYDIN

Binnur BÜYÜKERTAN

Binnur DERMANCI

Birkan Bilkay BEKAR

Birkan IŞIN

Birkut HAKARAR

Birnur ARIERÇETİN GÖKÇE

Boğaç GÖNCÜ

Bora AKAD

Bora ALDEMİR

Bora AYANOĞLU

Bora BAHÇETEPE

Bora KURTULUŞ

Bora ÖZBEK

Buğra AYDIN

Buket KALKAN AKDAĞ

Buket TÜRKMEN

Burak ADAMOĞLU

Burak AKTER

Burak ALDİNÇ

Burak ATMACA

Burak DAL

Burak ERTUNG

Burak ONAT

Burak SERİM

Burak SÜMER

Burak TÜZÜN

Burcu Akın ÇÖRT

Burcu ALPAYKUT GÜRÇAY

Burcu KÜÇÜKCUMALI

Burçak Emre ZORLU

Burçak KORKMAZ

Burçak TARGAÇ

Burçe Su BÜYÜKBAYRAM

Burhan OZAN

Burhan YILDIRIM

Buse Ece GÜLDİKEN

Buse ERCAN

Buse SAKARYA

Buse SEÇKİN

Buse SÖNMEZ

Bülent ARIBAŞ

Bülent DEMİRDURAK

Bülent KESKİN

Bülent MEHMETLİ

Bülent TULUN

Bünyat AKIN

Bünyat BALABAN

Büşra DEMİRKOL

Büşra YEŞİLOVA

Cafer Sait OKRAY

Cahide BUDAK

Cahit Can TOKGÖZ

Cahit GÖNCÜ

Can ARIKÖKOĞLU

Can ARINEL

Can AYVAZ

Can BAŞAR

Can BAYDAROL

Can BİLGİNER

Can KIRAÇ

Can ORAL

Can Ozan OĞUZ

Can ÖMÜR

Can ŞAKARCAN

Can YILMAZ

Cana AKDAL

Cana AZERGÜN AYNAR

Canan CEMALİ

Canan KARAN

Canan KARAOSMANOĞLU

Canan KUTLU

Canan ŞENTÜRK PEKERGİN

Canan ÜNEL

Canan YAĞCILAR

Candan TOK

Candan YASAN

Caner GEZER

Cansu AKARSU

Cavidan KOCAACAR

Celal CANER

Celal CANOĞUZ

Cem COŞKUN

Cem Ozan METİN

Cem ÖZATALAY

Cem SİDAL

Cem Sinan KARAOĞLU

Cem UĞUR

Cem UĞURAD

Cemal ÖZTURAN

Cemal DOYDUM

Cemal Ertan AKİŞ

Cemal TÜKEL

Cemal YARDIMCI

Cemal YILDIRIM

Cemre İpek KAYA

Cemre YÜCEKÖK

Cengiz ERDEN

Cengiz ERTEM

Cengiz NAYIR

Cengiz TACER

Cengizhan YÜCEİL

Cenk BULUT

Cenk EKE

Cenk KOÇ

Cenk NUHOĞLU

Cenk TIKIZ

Cenk YERLİKAYA

Cenkay KAFALI

Ceren ADIGÜZEL

Ceren ÖZER

Ceren SÖZERİ

Ceren ZENCİR

Ceyda AKAŞ KABADAYI

Ceyda ÜÇER

Ceyda Yankı SUVEREN

Ceyla ALTINDİŞ

Ceylan Özge KUNDUZ

Ceylan TARTANOĞLU

Ceylan Tekin YALÇIN

Ceylin ÖZCAN

Cezmi CELAYİR

Cihan SALİM

Cihat TÜRKÖZ

Cüneyt URANUS

Çağdaş KAFALI

Çağın Berk ÖZDEMİR

Çağın TANIR

Çağla AYAZ

Çağla ÇİMENDERELİ

Çağla ÖZEL

Çağlan TURGUT

Çağlar ŞAVKAY

Çağlayan KOVANLIKAYA

Çağnam ERKMEN

Çağrı MÜNYAS

Çelenk BAFRA

Çelik BİLGE

Çetin AKTÜRK

Çetin YÜKSEKBAŞ

Çiğdem ALBAYRAK

Çiğdem FİDAN

Çiğdem GİRAY GÜVENER

Çiğdem KURDOĞLU

Çiğdem ÖZDER

Çiğdem YILDIZ

Çisem ÖZSARIYILDIZ

Damla ALTUNEL

Damla AYTOK

Damla ÇAY

Damla KELLECİOĞLU

Damla ÖZÇUHACI

Damla TOKÖZ

Damla TUNCEL

Defne AKTER

Defne EROĞLU

Defne GÜZEY

Defne İKİZLER

Defne KARDELEN

Delfin KAYIKÇIOĞLU

Selim BİLGİÇ

Delphine Başak AZAK

Demet ÇULHA ÖRENCİK

Demet VELİCANGİL

Demir Hüseyin ALTINEL

Deniz AKTAŞ

Deniz Ali YENİCE

Deniz ALTUNTAŞ

Deniz ARAS

Deniz ATAY

Deniz BARAN

Deniz BOZGEYİK

Deniz DEMİR

Deniz DEMİROK

Deniz DURAKLI

Deniz DURSUN

Deniz FİDAN

Deniz GEDİK

Deniz Gizem TUNCA

Deniz GÖKER

Deniz Gün ENÖN

Deniz Heval KANDEMİR

Deniz KARZAN

Deniz ÖZALP

Deniz SÖNMEZ

Deniz SÖZBİLİR

Deniz ÜNAL

Deniz VARDAR

Deniz ZORLU

Deren KALAFAT

Derya ÇALIŞ

Derya Dilara SÜRMEN

Derya Ezgi KÜTÜKER

Derya FIRAT

Derya FİDAN

Derya GİRAY

Derya YAKUT

Devrim ATVUR

Devrim AYDOĞAN

Devrim Özgür TAŞ

Devrim YILMAZ AKSIN

Devrim YÜCEL

Dicle ERBAŞ

Didem DALAMAN GÜNER

Didem DANIŞ

Didem Eda BUCHNER

Didem KALE

Didem ÖZEL KAPTAN

Dila ARDAKOÇ

Dila İNOĞLU

Dilan TOPLU

Dilara SOYDAN

Dilba DANIŞ

Dilek ANADOL

Dilek DALKILIÇ

Dilek DURU

Dilek KAYA

Dilek NECİOĞLU ÖRKEN

Dilek TARKAN

Dilek USLU

Dilek YALÇIN

Dilek YÜNLÜ

Dilhun PACHOUD

Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER

Doğa AYDOĞDU

Doğa Can ORUÇOĞLU

Doğa ÖZKAN

Doğan FERAY

Doğan SARI

Doğan ŞİMA

Doğan YALÇINKAYA

Doğancan AYEBE

Doğu ÖZGÜR

Doğukan DİZMAN

Doğukhan TURAN

Doran PAMUKÇU

Doruk ŞİMŞEK

Dorukan ACAR

Duru ÖZDEMİR

Duru Su KADIOĞLU

Duru TUNCER

Durukan DUDU

Duygu AYTAÇ

Duygu BULUT

Duygu DOĞAN

Dündar BAĞCI

Dünya Türkü ÖZBAY

E.Cihan DİREN

Ebru ARCA

Ebru BAĞCI

Ebru Filiz ASAL

Ebru GÖZÜM

Ebru KIRAÇ

Ebru KOCAYAŞ

Ebru ÖRMEN

Ebru Suna ERGÜN

Ece AYVAZ

Ece BORUCU

Ece ELMAS

Ece GÜNGÖR İKİZLER

Ece KALKAVAN

Ece KARAASLAN

Ece KARAYAZI

Ece ÖZGÜR

Ece PEKPOSTALCI

Ece SEZGİNCE

Ece TANATAR

Ece ULUSOY

Ece USTA

Ece VİTRİNEL

Ece YILMAZ

Ecehan ALİOĞLU

Ecem Deniz ARPACI

Ecem KARASU

Ecem KILIÇ

Ecem Nur ZENGİN

Ecem Tezel ALDANMAZ

Eda Aslı ŞERAN

Eda BAYRAKTAR TRAKYA

Eda ERTAV

Eda ÖREN

Eda ÖZEL

Efe Dilan ÖZAY

Efe ERSOY

Efe KANAR

Ege Can KAYA

Ege GÖRMÜŞ

Ege GÜVEN

Ege KOKUM

Egecan ÇOĞULU

Egemen DEMİRCİOĞLU

Egemen Ersan GÜNER

Ekin AKALIN

Ekin EMEKSİZ

Ekin Sıla ÜSTÜNER

Ekin TAŞYÜREK

Ekmel ÜNLÜSAN

Ekrem EDİP

Ekrem KALKAN

Ela HANÇER ERÇEVİK

Elbruz Gökhan YILMAZ

Elçin GÜNER

Elgan BAŞDOĞAN

Elif AKOSMAN

Elif AKTAŞ

Elif ATMACA

Elif AYDIN

Elif Çağla AK

Elif ÇAKIR

Elif DURMAZ

Elif EŞİM KAYIKÇIOĞLU

Elif GÖKTEKE

Elif GÜLLER

Elif HEMON

Elif Meşhan KALAY

Elif Nur Nalan DAĞISTAN

Elif ORTAKMAÇ KUTLUK

Elif ŞAHİNLER ÖZKALKANLI

Elif Yelda DÜRÜŞKEN

Elif Zeynep ÖZİPEKÇİ

Elizabeth Feride DURMAZ

Elvan UMUR

Elvin ÖYGÜCÜ

Emel ÖNAL

Emin CİNGİL

Emin Cüneyt AYDINOĞLU

Emine AYDIN

Emine Dilek ALTUĞ SHAW

Emine Ece KAYA

Emine Elif KAYA

Emine ÖĞÜÇ

Emine SAYÜ

Emirhan EREL

Emirhan ÖZDİNÇER

Emrah Gökçe BAYRAM

Emre ÇAMCI

Emre DANİŞMEND

Emre ERGÜVEN

Emre ERKAN

Emre EROĞLU

Emre EVREN

Emre GENÇKAL

Emre KIRATLI

Emre MERT

Emre NAMLEGJİ

Emre ÖRGEN

Ender ARAT

Ender BERKE

Ender ENÖN

Ender ORMANLAR

Engin AKTUNALI

Engin ERGENÇ

Engin KARA

Enis AKÖZ

Enis BOENO

Enis Rıza SAKIZLI

Enis TARIMAN

Enver AKGÜL

Enver YILMAZ

Eray SERİMÖZÜ

Eray YANBOL

Erbuğ KESKİN

Ercan CAYMAZ

Ercan NACAROĞLU

Ercüment YAĞMUR

Erdal ATEŞ

Erdal LAÇİNKAYA

Erdal SEZENER

Erdem BOZKURT

Erdem EROĞLU

Erdem TARLIĞ

Erdil ORAL

Erdim DAĞLI

Erdinç ÇETİNÇELİK

Erdinç DEFİNECİ

Erdinç HORZUM

Erdoğan SAYLI

Eren AKALIN

Eren ARASAN HACIHASANOĞLU

Eren KAYA

Eren KURAL

Eren TÜTENEK

Ergin ÖZAKIN

Erhan ÖR

Erhun ÇETİNER

Erimcan ERDEMİR

Erin ÜNLÜÇERÇİ

Erinç ASLANBOĞA

Erkan IRÇAĞ

Erkan TUYAN

Erkin AYSUN

Erkin Önder İNAN

Erkut YABEYLİ

Erman EREN

Erman KAYHAN

Erol TÜRK

Ersen KIRALP

Ertan KESİM

Ertan TÜRKOĞLU

Ertuğ ÇOPUROĞLU

Ertuğrul GAZİOĞLU

Ervin Danğal

Esen AYALP

Esen KÜTÜKÇÜ SÖNMEZOCAK

Esen SİREL

Eser ÖZTUNALI

Esin AKKOCA

Esin KURTULUŞ

Esma Güzin YARICI

Esra ACAR

Esra AKKAYA

Esra BAKKALBAŞIOĞLU

Esra DOĞANAY

Esra EZİBAY

Esra KARADUMAN

Esra KÖKKILIÇ

Eşref HAMAMCIOĞLU

Eşref URAZ

Evgin ÖYGÜCÜ

Evin AKTAR

Evren ALTINEL

Evren SERÇE

Evren TEKİNALP

Evren TOPARLAK

Evrim ÖRS

Evrim ÖZLER

Eylem CANASLAN

Eylem ÖNAL ŞAHİN

Eylül DURAN

Eylül ŞAHİNOĞLU

Eylül TİFTİKÇİ

Ezgi AKÇA

Ezgi AKKAYA

Ezgi DENİZ

Ezgi EREN

Ezgi Naz KAYA

Ezgi ŞİRİN BALKAN

Ezgi TORUN

F.Gamze KİREMİTÇİ

Fahrettin SEPİCİ

Faik EGE

Faruk B. ALTINBAŞAK

Faruk DEMİR

Faruk KOÇER

Faruk TAŞÇIOĞLU

Faruk ÜLGEN

Fatih HALAS

Fatma BOZKURT

Fatma EVYAPAN

Fatma Ezgi ÜNLÜ

Fatma GEMRİK

Fatma Gül KARAGÖZ

Fatma Harika BOZTEPE

Fatma Neşe KÖK

Fatma Nur YILDIZ

Fatma ONAY

Fatma TATLICI

Fatma Zeynep KARABOĞA

Fatoş BURAK

Fehmi ALTAN

Feray ÖZGE BOURİ

Ferda DORA

Ferhan Yılmaz BOZBEY

Ferhat ÖZTÜRK

Ferhat UYANIK

Ferihan BİLGİN

Ferit HISIM

Fersan TEKBAŞ

Ferzan KUŞÇULAR

Fethi GÜRDÖL

Fethi ÖCEL

Fevzi DALDAL

Feyhan EVİTAN

Feyza AK AKYOL

Feyza ÇUKUROVA

Feyza DEMİR

Feyzullah ULUGÜN

Feza BAŞ EROĞUZ

Fırat GÜLER

Figen İDEMEN

Fikret AVINCA

Fikri MUTLU

Filiz BALCI

Filiz BİL

Filiz BİLGE

Filiz KAFESÇİOĞLU

Filiz ÖZEN ÇİFTÇİ

Filiz SAK BARLAS

Filiz UZUN OKAY

Firuz SOYUER

Fuat DOMANİÇ

Fulya AKIN

Funda COŞKUN

Funda ORAL

Furkan BAKİ

Furkan Enes KELEŞ

Furkan KAVUNCU

Furkan PAÇACI

Fügen TUR

Füsun GÜRKUT DİLLİ

Füsun ÜSTEL

Füsun YILMAZ DALAMAN

Gamze CESUR

Gavsi ÖZARPAK

Gaye ÇANKAYA EKSEN

Gaye KUAS

Giray GÜNGÖR

Gizem ARER

Gizem BİLAL

Gizem GÜRSEL

Gizem İNAN

Gizem OKUMUŞ

Gizem SADE

Gizem YEŞİLLİ

Gizemnur DURAK

Gonca SARIŞ

Gökalp ÖZKAPLAN

Gökalp ÖZTÜRK

Gökçe Elif YALÇINER

Gökçe GAYRETLİER

Gökçe GÖKÇEN

Gökçe MERAKLI

Gökçehan PLEVNE

Gökçen KÖKSAL

Gökhan BAŞBUĞ

Gökhan BİNGÖL

Gökhan KÜÇÜKGİRGİN

Gökhan OĞUZ

Gökhan TORAMAN

Gökhan ÜNAL

Göksu UĞURLU

Göktuğ İLTER

Göktuğ TURAN

Gönenç ONAY

Gözde AYTEMUR

Gözde BOZKURT

Gözde ÇULCU BOZKURT

Gözde ERÇETİN

Gözde KÜÇÜKYILMAZ

Gözde ÖZGEN

Gufran GÜLGE

Güçlü BORHAN

Gül ARUCA

Gül ATİLLA

Gül DANIŞMAN

Gül SEVEN

Gülay AKANLAR ROSSET

Gülbin ERDURAN

Gülce TELLİ

Gülçin BALAMİR COŞKUN

Gülden KÜÇÜKCAN

Gülden TÜMCAN

Gülen AKSU TÜRKER

Gülen CAN

Gülener KIRNALI

Gülgün AĞABEYOĞLU

Gülgün YARAL DURSEN

Gülistan ZEREN

Güliz ÜNAL

Gülizar TEPE

Gülmin ŞARMAN

Gülnur ARSLAN

Gülsem ŞİMŞEK

Gülsün GÜVENLİ

Gültekin KÖKSAL

Gün ARUN

Günberi TUNCER

Gündoğan GÜNEŞ

Gündüz NALBANTOĞLU

Güner ÖNARSLAN

Güneş Deren ERBAŞ

Güneş GÜNAY

Güneş KALYONCU

Güniz BURSALIOĞLU

Güniz ÖZTUNCAY

Güray ERUS

Gürgül BULAK

Gürhan AYDIN

Gürkan BERİŞ

Gürkan GÜCER

Gürkan Umut SENER

Gürsel AKAY

Gürsel BAYRAKTAR

Gürsel GÜLER

Güven ANDIÇ

H.Melih GÖKMENOĞLU

H.Süreyya YARGIÇ

Habibe HADİŞ

Hakan ALPTEKİN

Hakan ATTAROĞLU

Hakan BULGUN

Hakan GENCER

Hakan KILIÇCIOĞLU

Hakan KIRAN

Hakan ÖĞÜT

Hakan YELKENCİOĞLU

Hakan YUSUFİ

Hakkı ARICA

Hakkı AYDIN

Hakkı BARKAY

Hakkı BAŞGÜNEY

Hakkı Tuluğ AKAL

Haldun BAYRİ

Haldun PALANDUZ

Halil AKGÜL

Halil DİLEK

Halil HACIALİOĞLU

Halil SÜRMEN

Halime KANTARCILAR

Halime ÖZCAN

Halise Güney LEVİ

Haluk ACAR

Haluk ÇAĞLAYANER

Haluk HAMURCULU

Haluk LEVENT

Haluk Levent ÜNAL

Halûk OĞUZ

Haluk ÖNDOĞAN

Haluk POLAT

Haluk YILMAZ

Hamdi KALKAVAN

Hamdi YASAMAN

Handan OZ

Hande AVCIOĞLU

Hande ÇINAR

Hande DUMAN

Hanife TASTEMUR

Harun ARSLAN

Harun YESEVİ

Hasan AKÇA

Hasan Ali İLDAY

Hasan DENİZ

Hasan DUMAN

Hasan Emre AŞIK

Hasan Furkan GÖK

Hasan GEDİKOĞLU

Hasan Oğuz ÖZKAN

Hasan ORMANLAR

Hasan SEVİM

Hasan SÖNMEZ

Hasan Şua UÇARER

Hasan TİRALİ

Hasan Tuba UCA

Hasan Tuvan YALIM

Hatice ÇAVUŞOĞLU

Hatice GÖKTEKİN

Hatice KAYHAN

Hatice KURŞUN

Hatice Latife TAHAOĞLU

Haydar Hasan İÇÖZ

Haydar KARABEY

Hayri Gürkan ELİÇİN

Hayri KOZAK

Hazal KARABULUT

Hazal POLAT

Hazan ÖZTURAN

Hazar ÜNAL

Hikmet AVINCA

Hikmet EREN

Hikmet Orhun ATALAY

Hilal ERDEM

Hilal HEPSEVİN

Hilal İLGİN

Hilal ŞENOCAK

Hüdai POLAT

Hülya DEMİRÖZEN ÇELİK

Hülya DİNÇER

Hülya ÖZCAN AKYÜZ

Hülya UĞUR TANRIÖVER

Hüma ÇALIN

Hümeyra KURMUŞ

Hür FIRTINA

Hüseyin CEZAYİRLİ

Hüseyin GÜLERYÜZ

Hüseyin Kemal ABİSKA

Hüseyin ÖZKAN

Hüsnü DİLLİ

Hüsnü Faruk AKALIN

Hüsnü Okan ÇAKIR

Hüsnü YAZICILAR

Hüsnü YOKEŞ

Ilgın Yaren DEMİRKESEN

Iraz BÖLÜKBAŞI

Irmak AKAR

Irmak AKGÜRLE

Irmak KEPENEK

Işık EREM

Işıl AKYOL

Işıl ARAL

Işıl AYDIN

Işıl ERTÜZÜN

Işılay KARAMIZRAKLI

Işın GÜRBÜZ

İbrahim Cevher CEVHERİ

İbrahim ÇAKIROĞLU

İbrahim GÜNDOĞAN

İbrahim Hakan TANDOĞDU

İbrahim Halil MURSALOĞLU

İbrahim Şeyda KARACA

İbrahim TULUNOĞLU

İdil ERDEMİR KOCAGİL

İdil KAFESCİOĞLU

İdil KOPARAN

İdil LASLO

İdil ÖZBALKAN

İdil YAVUZ

İhsan Efe TOKDEMİR

İklil ŞANAL

İlayda Arjen KARA

İlayda FİDAN

İlayda MALKOÇ

İlda Su SEVİNÇ

İlhami DEMİR

İlhan EKSEN

İlker CANALP

İlker HEPKANER

İlker KAFALI

İlker KARA

İlker KOCAEL

İlker KURTLUTEPE

İlker MERTOĞLU

İlker ÖZTÜRK

İlker YAŞAR

İlknur AKSAL GÜNDEM

İlknur ÇALIŞKAN

ilknur GÜRSEL

İlksen Ece AY

İlter TEKİRGÖL

İltüzer ŞİMŞEK

İmge HALİLOĞLU

İnan YILMAZ

İnci ÇELİKKIRAN

İnci ÖZKAN

İpek BOLDAĞ

İpek ERGÜL

İpek GÖKDEL

İpek WILLIAMSON

İrem BAŞARAN

İrem DELEN

İrem Ece YÜRÜKÇÜ

İrem GÖKDUMAN

İrem GÜLDEREN

İrem KALAYCIOĞLU

İrem KEÇECİ

İrem ÖZMEN

İrem Sare UZUNAL

İrem Su CÖNE

İrem TATAR

İrem YURDAKURBAN

İrfan BÜYÜK

İrfan İSLİMYE

İrfan Seyit ÖZDEMİR

İskender ALAÇAYIR

İskender BAYDAR

İskender ÇAYLA

İsmail GÜNEŞ

İsmail KULACAOĞLU

İsmail L.OFLAZ

İsmail YETER

İsmet Sadi ÜLKER

İsmet USLU

İstemi PARMAN

İzel GÜLEÇ

İzzeddin ÇALIŞLAR

İzzet YALAB

Jale Ayşe KARAVELİ

Jale MİNİBAŞ POUSSARD

Jibit SİVASLİYAN AKÇAY

K.Bülent SAKALLIOĞLU

Kaan GÜNDEŞ

Kaan OTURAK

Kaan SAKARYA

Kadir Lütfü NEBİOĞLU

Kadriye KAYMAZ

Kamil BİLGİN

Kamil SARISEN

Kanat TİBET

Kardelen EVCİMEN

Kardelen KAPLICA

Karen KUMBASAR

Kaya ÖZGÜL

Kaya SARIBEYOĞLU

Kaya ŞAHİN

Kayhan Murat URAL

Kemal BAYAR

Kemal Cenk SARIOĞLU

Kemal Kayra BANAK

Kemal SERTÇELİK

Kemal TURGUT

Kemal YEĞENOĞLU

Kenan BAYRAKTAR

Kenan Can DİRİCAN

Kenan EREN

Kenan ODAR

Kerem AKALIN

Kerem CANKOÇAK

Kerem EKSEN

Kerem Emre İNAN

Kerem GÜNGÖRMEZ

Kerem İNAN

Kerem KARAPAZAR

Kerem KOCAER

Kerem ÖZYURT

Kerem ŞAHİNER

Kerem TEZİC

Kerim EMRE

Kevser Helin ASLANTAŞ

Kıvanç DEMİREL

Koray GÜRTAŞ

Korkud KILINÇ

Korkut ALTIN

Kortay HIRAOĞLU

Köksal YILMAZ

Kuban ALTINEL

Kudret ÖZTÜRK

Kuntay ŞENGÜN

Kurtcebe TURGUL

Kutlay ÖZMENLİKAN

Kutluhan ÇİFTÇİ

Kübra Begüm ŞİMŞEK

Kürşad ÇETİNKAYA

Lale AYKENT TUNÇMAN

Lale ÇAVULDUR

Lale KOF

Lale ÖZKUT

Lami Kaan KÖSESOY

Lami TÜMAY

Lebriz CANPOYRAZ

Leman YILMAZ

Lemi TU-MEN

Levend İŞANLAR

Levent ARKON

Levent DAVUTOĞLU

Levent DOĞANAY

Levent DÖNMEZ

Levent Erhan ÖZTÜRK

Levent GÜRDÖL

Levent KORZAY

Levent ONAT

Levent SAVAŞ

Levent SAYICIER

Levent ŞİŞMANOĞLU

Levent TAMER

Levent TOPAL

Levent UYSAL

Levent YAZAR

Lütfü Ertuğrul YEŞİLALTAY

Lütfü GÜLDÖŞÜREN

M. Akif AYGÜN

M.Alper SÖZMEN

M.Arda KURTOĞLU

M.Atilla YAZMAN

M.Süheyp BEKİROĞLU

Macit UMUL

Mahide SİMAİŞ

Mahir BAHADIR

Mahmut BAYRAMIÇLILAR

Mahmut DEĞER

Mahmut Emre ORAN

Mahmut Nedim DORAL

Mahmut ÖZLÜ

Mazhar PEPEMEHMETOĞLU

Mecid ŞİPAL

Mefkure PLATİN

Mehmet AKSOY

Mehmet AKSUN

Mehmet Ali İRTEMÇELİK

Mehmet Ali KARAMEHMET

Mehmet Ali TANRIKULU

Mehmet ALTIOKLAR

Mehmet ANAKÖK

Mehmet Barış ÖZKAN

Mehmet BASUTÇU

Mehmet Başak ÇİFTÇİOĞLU

Mehmet BIÇAKER

Mehmet D.AKSU

Mehmet Deniz ŞAHİN

Mehmet EKŞİ

Mehmet ERALTAN

Mehmet EREM

Mehmet Furkan ÖZEN

Mehmet Güven DALKILIÇ

Mehmet İMERYÜZ

Mehmet KARLI

Mehmet KAŞKANLILAR

Mehmet Kemal GÖBÜLÜK

Mehmet KESERLİ

Mehmet Murat GÜÇKAN

Mehmet Murat ÜNAL

Mehmet Mustafa KARAOĞLANOĞLU

Mehmet Önder OKUMUŞ

Mehmet ÖZDEMİR

Mehmet S.OĞUZ

Mehmet SERAÇ

Mehmet SOLTAY

Mehmet ŞEN

Mehmet Talat ORAN

Mehmet TANRISEVER

Mehmet Tolgay ÇIRAKOĞLU

Mehmet TUNCEL

Mehmet TUTAR

Mehtap BİNGÖR

Mehtap KARACAN

Mehtap MUTKAN

Melanie WEBER

Melek ÖNEN

Melih DÜZENLİ

Melih Erdem ÇAHA

Melih KOCAGİL

Melih MERİÇ

Melih Nuri ŞABANOĞLU

Melike Kural TÜZÜN

Melike SÖNMEZ

Melike YARGICI

Melis Ceren MERCAN

Melis ÇEVİK İMAN

Melis ÖZLER

Melis TUNCAY

Melisa ACAR

Melisa KURTCAN

Meltem CANSEVER

Meltem EVRENSEL

Meltem KARAHAN

Meltem OLCAY

Meltem ÖZTAN

Meltem POYRAZ

Memduh GÖKÇEN

Meri İZRAİL KOHEN

Meriç GÜDÜCÜOĞLU

Meriç ÖNARSLAN

Merih TÜZÜN

Mert ATEŞ

Mert ÇÖKMEZ

Mert KARAMIZRAKLI

Mert Serhan ARSLAN

Mert Yavuz GÜNERİ

Merve BAYAZIT

Merve AKINCI

Merve AKYOL

Merve BAKIR

Merve Ceren TÜRKKAN

Merve EDEER

Merve HAVALI

Merve KÖSE

Merve ŞİMŞEKEL

Merve TİRYAKİOĞLU TÜMERK

Meryem ALTINÖZ

Meryem ARAT GÖKTEPE

Meryem ÇALIŞKAN

Meryem ÖZEN

Mesut AYDIN

Mesut TUFAN

Mesut YETİŞGİN

Mete Kaan ÖZDİLEK

Metin KURAL

Metin KÜÇÜKERCAN

Metin Sinan ASLAN

Metin ULUDAĞ

Mevlut ŞİŞMAN

Mısra TAŞÇI

Mızrabi Cihangir BALKIR

Michael ÖNDER

Mine ÇERÇİ

Mine HEPYÜKSEL

Mine MORALI

Mine SÜLÜN

Miray Naz BOZKURT

Mithat DEBRE

Mithat SERHADLIOĞLU

Mithatcan YILDIRIM

Moşe HALEVA

Muhammet Emrah DEMİREL

Muhittin YAMAÇ

Muhteşem ÖZDAMAR

Murat ANDIRIN

Murat ARAYICI

Murat AVCIERGUN

Murat AYTAMAN

Murat AZAK

Murat BAŞARI

Murat BOZOĞLU

Murat ÇARAK

Murat ÇİMENLİ

Murat DAĞLI

Murat DALDAL

Murat DEMİRCAN

Murat DİKMEN

Murat ERPUYAN

Murat GERMEN

Murat İNCESU

Murat KAPLAN

Murat Kerem AKARVARDAR

Murat KOCAMAN

Murat MADRAN

Murat OKAY

Murat ORHON

Murat ÖZDEMİR

Murat ÖZKAN

Murat PAKÜN

Murat RENA

Murat SAGLAV

Murat SALMANER

Murat TATLISU

Murat ULUHAN

Murat YILDIZOĞLU

Murat YILMAZER

Murat YÜCE

Mustafa AKAR

Mustafa Cem AKIN

Mustafa Fahir ÜZÜMCÜ

Mustafa Kemal KASAPOĞLU

Mustafa Kemal SÖNMEZ

Mustafa KEŞOĞLU

Mustafa MADENLİ

Mustafa Oraj DİKMEN

Mustafa ORAL

Mustafa ÖZBEK

Mustafa ÖZDEMİR

Mustafa PEŞTERELİ

Mustafa Rıza AKBULUT

Mustafa SİVRİ

Mustafa Şükrü ERFÜS

Mustafa YÜKSELBABA

Mutena DEMİREĞEN

Mutlu BAŞPINAR

Mutlu ÖZTÜRK

Mutlu TUNÇEL

Mübeccel ÜSTÜNER

Müge EKMEKÇİOĞLU

Müge KAŞ

Müge KÜÇÜKCUMALI

Müge ÖZEN

Müge SÜMEROL

Müge TURAN

Müge YILMAZ

Mükerrem KALKAY

Müşerref ÇETİNKAYA

N.Neslihan KAMACI

Naci AKINCI

Nadin GÜRDAL

Nadir DEMİREL

Nafiz AKŞEHİRLİOĞLU

Nahit GÜVENDİ

Namık Bora GERÇEK

Namık KOÇER

Nami ARDAKOÇ

Nami BAŞER

Naz AKGÜL

Naz DÜRÜST

Nazan DUMAN

Nazar BASMACIGİL

Nazım NARİN

Nazlı ALİBEGAKİ ABANOZ

Nazlı Ceren TEKELİ

Necdet Çağım GÜVEN

Necdet Nuri İNKAYA

Necip KESER

Necmi Murat TANGAY

Nefin BAŞAKTAR

Nejat BENGİL

Nejat ÖZCAN

Nergis GÖREN BAHÇECİ

Neriman ÖZDEMİR

Nermin CIBIROĞLU

Nermin SAATÇİOĞLU

Nesim FİNTZ

Nesimi BÜYÜKBABANİ

Neslihan AKMAN

Neslihan CENGİZ

Neslihan DİREKÇİ

Neslişah AR

Nesrin DEMİRYONTAN

Nesrin HAKGÜDER

Neşe Ceren TOSUN

Neyran SAVAŞMAN AKYILDIZ

Nihal AKYOL

Nihal BOZKURT

Nihal Dilan CANTÜRK

Nihal ÖZFIRAT

Nihal SANCAR YÜCEL

Nihan ATEŞ

Nihat YAVUZ

Niko GUİDO

Nil AKTAN

Nil ÇAYAN

Nil Kübra TAŞ

Nil YILDIRIM

Nilay TUNCAY

Nilgün AKAR

Nilgün BAYKARA

Nilgün PEKİN

Nilgün SAKALLIOĞLU

Nilsu GÖZÜKARA

Nilüfer AKDOĞANLAR

Nilüfer GÜNGÖRMÜŞ

Nilüfer SÖZER

Nimet Serra ERDEN

Nimet YARDIMCI

Niyazi DALYAN

Noyan AKATLI

Noyan YÜKSEK

Nujen Arya ŞEŞEN

Nur AYAN KOCABAŞOĞLU

Nur BEKATA MARDİN

Nur GER

Nur PEHLİVAN

Nur SAYIN TÜRKAY

Nur Serpil ÇAPAN

Nurdan KELEŞOĞLU

Nurettin TARAKÇIOĞLU

Nurgül AKTEN

Nurgün ÖZMELEK

Nuri MERT

Nuri ŞEN

Nuriye YILDIZ

Nurkan YURDAKUL

Nurperi GAZİOĞLU

Nurşah KAYAK

Nurten YALÇIN ERUS

O.Hakan ERŞEN

Ocan SANKUR

Ogün TÖRER

Oğulcan Hasan VARLI

Oğuz ALTAN

Oğuz DAVER

Oğuz ERDOĞAN

Oğuz KARAKOÇ

Oğuz KORKMAZ

Okan BAHŞİŞ

Okan ÇEVİK

Okan GÜNGÖR

Okan ONARAN

Okay ERTAN

Okşan TAŞKENT PAUS

Oktay KARAKOÇ

Oktay ULUS

Oktay ÜNALDI

Olca ŞEFİK

Olcan IŞIK

Olcay KUNAL

Onur AYMETE

Onur BİRGÜL

Onur ÇOBANOĞLU

Onur KIDIK

Onur SOYER

Onur TUNCER

Orcan BELGİN

Orhan ARAL

Orhan YÜKSELEN

Orkun ÇİYDEM

Orkun USTA

Orkun YAZGAN

Osman DEMİRCİ

Osman ELİBOL

Osman Ergün ERTETİK

Osman ERSEN

Osman GÜNDÜZ

Osman Hakan ERŞEN

Osman KAHVECİ

Osman ÖZTÜRK

Osman ŞİŞMANOĞLU

Osman Tekin ÖZCAN

Oya AKKUŞ

Ozan BAKIŞ

Ozan BAL

Ozan BUCAN

Ozan Can KARAHAN

Ozan ÇAĞLAYAN

Ozan ER

Ozan EVREN

Ozan HOROZ

Ozan İMREN

Ozan ÖZDEMİR

Ozan TORUNOĞULLARI

Ö.Feyzi BAYRAM

Ömer A. BENGİSERP

Ömer AYGÜN

Ömer ÇAĞLAR

Ömer ERDİN

Ömer Faruk KURHAN

Ömer L.KIZILTAN

Ömer Salih ÜLGEN

Ömer ŞENTÜRK

Ömer Tarık ESENGÜR

Ömer YALÇINKAYA

Ömer ZEYREK

Önder OĞUZHAN

Önnur KESKİN

Övünç YAYLAGÜL

Öykü ÇORUK

Öykü SOFUOĞLU

Özben SAYGUN

Özcan GÜVENÇ

Özcan YETİŞ

Özde ÜNKAN

Özdemir KULA

Özden ENGİN

Özden Erol DÜNDAR

Özden KARAKIŞLA

Özen ALEMDAR

Özer DURU

Özge ÇAPAR

Özge DAĞLI

Özge ERGÜT

Özge ERSOY

Özge KANAT

Özge ÖZBİLGEN

Özge ÖZDEN

Özge UMUT

Özgün BALI

Özgün GÜNDÜZ

Özgür ADADAĞ

Özgür Can GÖR

Özgür Ege ERGEN

Özgür GÜNDÜZ

Özgür GÜNEY

Özgür KIZILDAŞ

Özgür KIZILELMA

Özgür Ozan KILIÇ

Özgür Selvi TAŞDAN

Özgür ŞENTÜRK

Özgür TURHAN

Özgür TÜRESAY

Özgür TÜRKEŞ

Özhan VARİNLİ

Özkan DALLI

Özlem DEMİR

Özlem DİNÇER

Özlem GÜNDÜZ

Özlem KALYONCU

Özlem KUTENGİN

Özlem ÖZCAN

Özlem SAYGÜN

Özlem SOYSAL

Özlem SÜKAN

Özlem ŞEKERCİOĞLU LESPORT

Özlem ÜNAL

Özlem YILDIZ

Pamir ERDİNÇLER

Pelin ALTUNTAŞ

Pelin ATILGAN ÇOBANOĞLU

Pelin YILDIRIM

Pelin YURDSEVER

Pembegül İNAMLI

Perihan İNCİ

Pınar AKÇİÇEK

Pınar AKKAYA

Pınar EĞİNLİOĞLU

Pınar NALBANT

Pınar Naz YÜZAK

Pınar ÖZBEK

Pınar ÖZGEN ELALDI

Pınar TUNÇBİLEK

Pınar ULUER

Pınar ÜMİT

R.Doğukan CANDAN

Ragıp DURAN

Ragıp PİRSELİMOĞLU

Rağıp Bülent GÜR

Raif EŞKİNAT

Recep Gökçe ERENDOR

Recep ÖVET

Refan ÖZTAŞ

Refik BÜRGE

Refik ERKAN

Reha ÜNSAY

Remzi TÜRECİ

Renan ALTUNBAY

Renan BİLEK

Revan ARKAN

Reyhan GÜCÜM ERYILMAZ

Reyhan PÜTÜN

Rezzan GÜLHAN

Rıfat Barış TEKİN

Rıfat KARAGEDİK

Rıza Oğuz UÇMAN

Rıza Tevfik MOROVA

Rojda ERSÖNMEZ

Rona ŞENOL

Roza YILMAZ

Rüçhan ADLIĞ

Rümeysa GÖKÇEKUŞ

Rüya KARAGÜLLE

Rüya Su ŞENCAN

Rüzgar SAĞNAK

S.Erol GEZİCİ

S.Şeref ŞENLER

Saadet SARAL

Sabahattin Derya PEKŞEN

Sabri ERGÜNEY

Sabri FEDAİ

Safiye ERKOÇ ATİLLA

Safiye SARIKAHRAMAN ALİZADE

Sait KÖSEOĞLU

Sait MISIRLIOĞLU

Salih Münir YARAŞ

Salih SUPHİ

Salih TÜRKOĞLU

Salim Nuri CENGİZ

Samet ACAR

Saner SEVGİN

Sarp Kut GÜLER

Sarper GÜNSAL

Sarven ULUK

Savaş GÖKTÜRK

Savaş GÜLEÇ

Sebla KESİM KEY

Sebla KUTSAL

Seçil DOĞUÇ

Seçil İSSİ

Seçkin SERTDEMİR

Seda ŞENBOL

Seda TÜZÜL

Sedat TARDU

Sedef ÇİFTOĞLU

Sedef ECER

Selan ÜNLÜ

Selçuk ERDOĞMUŞ

Selçuk KARABATI

Selçuk KUMBASAR

Selçuk LİKOĞLU

Selçuk MEMİŞOĞLU

Selçuk SARAÇOĞLU

Selçuk TAYLANER

Selçuk TİFTİK

Selçuk YILDIZ

Selen KARAOĞLAN

Selena ÖZTORUN

Selene ÇAKMAK

Seler CEBECİOĞLU

Selim ESKİİZMİRLİLER

Selim PAMUK

Selin ÇORLU

Selin ERTAŞ

Selin KARABEYOĞLU

Selin ÖKSÜZOĞLU

Selin PALAMUT

Selin ŞAHİNİZ

Selma GEDİKOĞLU

Selvi EREN

Sema CANBİLEN

Sema Suntekin GENÇ

Semaaddin ÖZDENİZ

Semra BAYRAM

Sena ATAKAN

Sena VOLKAN

Sencar ÖZSOY

Senem TIĞLI

Sennur ŞEN GÖÇMEN

Sera SÖNMEZER

Sera Su GÜRBÜZ

Serab GENÇSU

Serap BATUM

Serap GÜVEN TOPRAKDEDE

Serap SEÇKİN

Sercan AKCAN

Serdar ARIKDAL

Serdar CEVHER

Serdar DİNÇBAYLI

Serdar DURUBAL

Serdar EDER

Serdar ERDEM

Serdar KAHRAMAN

Serdar MUMCU

Serdar TÜRKER

Serenay KEKEÇ

Serhat CESUR

Serhat ÖZTÜRK

Serim ÖZER

Serkan ERAN

Serkan SEVİM

Serkan YETİM

Sermet ÖZBAY

Sermin EVRENDİLEK

Serpil ÇİZMECİ

Serpil ÖZDEMİR

Serpil ÜÇOK

Serra ARU

Serra BALBAY KARŞIN

Server TANFER

Sevda KARAGEDİK

Sevil KORALTAN

Sevil UZEL

Sevilay SARAL

Sevinç DERVENT

Seza SİNANLAR USLU

Sezai BAŞAR

Sezgin POLAT

Sıdıka Elif ZORLU

Sıla Buse KOCA

Sıla Türkü AŞKIN

Sıla ÜNSAL

Sıla YAŞAR

Sırma PALADEMİR

Sıtkı HANAĞASI

Sibel BALIK

Sibel KÖSE

Sibel SAVCI

Sibel YAMAK

Simay TOKET

Simge AKKILIÇ

Simge AYDIN

Sina ARIKER

Sina KOLOĞLU

Sinan BATTAL

Sinan GÜLTEKİN

Sinan ÖNDER

Sinan ÖZENBAŞ

Sinan SELÇUK

Sinan YELKOVAN

Sinan YILDIRIM

Sinan YILMAZ

Sinem AÇICI

Sonat KÖKSAL

Sonay YÜCEL

Su TÜRKMEN

Sude ZIRHLI

Sumru TUNCEL

Suna KARTAL

Süer CEBECİOĞLU

Süha DORATLI

Süleyman ÇİMEN

Süleyman KARAN

Süleyman MÜFTÜOĞLU

Süleyman NEBİOĞLU

Süreyya PAKSOY

Ş.Burak BAKİOĞLU

Şafak IŞIK

Şebnem ALKIN

Şebnem KARAUÇAK

Şebnem ÖZGÜR

Şebnem TURHAN

Şebnem UNGAN BİTİK

Şehnaz UĞUR

Şemi ALP

Şenay AKAY

Şenol SEZER

Şentürk DEMİRCAN

Şevket DAL

Şevki EVRENDİLEK

Şevval Çağla ALKAN

Şevval İlayda ORDU

Şevval İlke ÖZÇELEBİ

Şıvgın DALKILINÇ

Şilan BİNGÖL

Şima AKKAN

Şimal KÜÇÜK

Şimal Naz KÖSE

Şirin TABANLI YANIK

Şirin YURDAKUL

Şule ATABEY ŞAMLI

Şükrü ERGÜN

Şükrü MUNOĞLU

Şükrü SARAN

Tacettin KÖSEOĞLU

Taci YÜCEDERE

Tahir ELKAN

Talat TIĞLI

Taluy ÖZDEŞ

Tamer ERKAL

Tamer Lütfi ERDEM

Tamer SİPAHİ

Tamer YAĞCI

Tan Yusuf ŞİMŞEK

Tanju BERK

Tanju GÜREN

Tanju KUTSAR

Tankut ÜLKÜ

Tanyeli DEMİRER

Tarık ACIMAN

Tarık DOĞANER

Tarık KÜYÜK

Tarık Necati ILGICIOĞLU

Tayfun ERPEK

Taylan DEDEOĞLU

Taylan TOSUN

Temel BALTAOĞLU

Tevfik ŞARMAN

Tınaz EKİM AŞICI

Timur ULUTİN

Tolga AKOCAK

Tolga BAYRAK

Tolga ÇEVİKEL

Tolga ÇORAPÇI

Tolga DARCANLAR

Tolga GÖKŞİN

Tolga HACIHASANOĞLU

Tolga KARASU

Tolga YARMAN

Toprak Ali TOPAL

Toprak KAĞNICI

Tosun Ergin MEREY

Tuana DİNÇ

Tuba GÜRSOY GÜVENÇ

Tuba KARA

Tugay KILIÇ

Tugay TOYDEMİR

Tuğba BOZDERE

Tuğba GÜNAYDIN

Tuğçe BOZALP

Tuğçe OKLAY

Tuğçe ÖZKARDEŞ

Tuğçe SARIKAYA

Tuğrul KINSUN

Tuğrul SALTUKOĞLU

Tulga OZAN

Tuna ALTINEL

Tuna DÖKMECİ

Tuncay MENEKŞE

Tuncay YURTSEVER

Tuncer AKYÜREK

Tunç KOÇ

Tunç ÜNER

Tunçdan BALTACIOĞLU

Turan KAHRAMAN

Turgay HOŞKAL

Turgay KARABULAK

Turgay TUNA

Turgut IŞIK

Tülay ERKAN

Tülin ARUN

Türker ASLAN

Türkün ÖTE

Tüten ATEŞ CİNOL

Ufuk EVGİN

Ufuk KÖSE

Ufuk Uraz KESKİN

Uğur ASGEL

Uğur AYALP

Uğur Berk AKDAĞ

Uğur DEĞİRMENCİ

Uğur ERGÖKNİL

Ulaş Ardıl BARAN

Ulaş KARAASLAN

Uluç ERENLER

Ulviye OBA

Umut AKDAĞ

Umut AZAK

Umut Deniz SEZGİN

Umut ERDOĞAN

Umut KARTAL

Umut ÖKSÜZAN

Umut ÖZBAY

Umut ÖZTUNÇ

Umut Yahya TOPLANDI

Umut YAMANER

Uraz AYDIN

Utku AYDOS

Utku Görkem KETENCİ

Uygar ÖZYURT ARICA

Uygar TÜRKASLAN

Ülkü SEVENER

Ümit DALGA

Ümit Doğan ÖZGİRAY

Ümit Mustafa KIZILTAN

Üner ÖNCEL

Ünver BAKİ

Üstün CİCİOĞLU

Vasıf Okan TOKER

Vecdi TÜRK

Vecihi TOKUÇ

Vedat AYDINOĞLU

Vedat OYGUR

Veli BAŞYİĞİT

Velittin OĞUZ

Veysel BARAN

Veysel GÜNSEL

Virma UĞRAŞ SÖKMEN

Volkan ALEVOK

Volkan ALPER

Volkan BOYALI

Volkan ÇANDAR

Volkan ERDEM

Volkan GÜCER

Volkan MEÇOĞLU

Yağız ERKAN

Yağız ONAT

Yağmur GÖKDUMAN

Yahya Ş. TOSUN

Yako İGUAL

Yaman AVCI

Yaman BARLAS

Yaman SAYGILI

Yankı YENER

Yaren ALTINDAL

Yaren KARA

Yasemin AĞAZAT

Yasemin CHİCHEPORTİCHE

Yasemin Çelik MASSAS

Yasemin MEUNİER

Yaşar AKSOY

Yavuz ARIK

Yavuz ATALAY

Yavuz MESTÇİ

Yavuz RODOPLU

Yelda AKTUNA

Yelda KAVLAKOĞLU HIZAL

Yeşim ATAĞ

Yeşim DEMİREL

Yeşim İNANÖZ AKA

Yeşim OZ

Yeşim USLU

Yıldız TÜFEKÇİ

Yiğit ARAS

Yiğit CANPOLAT

Yiğit Günsür ELMACIOĞLU

Yiğit KOŞAR

Yiğit ÖZMEN

Yiğit TUNA

Yonca ERSİN

Yonca SARISOY

Yudum KAYMAK

Yunus SÖZEN

Yurtsay MIHÇIOĞLU

Yusuf Bülent POZAM

Yusuf EMRAH

Yusuf Kemal BEZMEZ

Yusuf Kemal TENGİRŞENK

Yusuf Kürşad CORA

Yusuf Tacettin KARAN

Yusuf TAN

Yücel GÖRÜR

Yücel GÜRTEKİN

Yüksel BARIŞ

Yüksel BURSALIOĞLU

Zafer ATASOY

Zafer GAZİ

Zehra CANFESCİ

Zehra Lal ŞİMŞEK

Zekeriya SİVRİOĞLU

Zeki DAŞDEMİR

Zeki DOĞUŞTAN

Zeki YÜCEL

Zeliha Arzu VARİNLİ

Zeliha Gizem SAYIN

Zerrin CANTÜRK

Zeynep AKHANLI

Zeynep ARIKANLI

Zeynep ARSLAN

Zeynep ATALAY

Zeynep AYDIN

Zeynep Berfin EKİNCİ

Zeynep BEZİRCİ KOYUNCU

Zeynep DOĞA ÇİFTER

Zeynep GÖKERMAN YILDIZHAN

Zeynep GÜNAL

Zeynep KARAGÜLLE

Zeynep KORKMAZ

Zeynep KURUOĞLU GENCEOLU

Zeynep KÜÇÜK

Zeynep NUHOĞLU

Zeynep ÖZDEN

Zeynep SAVAŞ

Zeynep SAVAŞÇIN

Zeynep SEZAN

Zeynep Sıla EKMEKÇİ

Zeynep Sude HALİSDEMİR

Zeynep TOSUN BİLGİÇ

Zeynep YİĞİT

Ziya AYDI

Ziya ÖZALP

Ziya Taner KOÇAK

Zülal ÇİFTÇİ YILMAZ

Zümrüt KALYONCU ALTAY

Zümrüt MOREAU



