1968 imza ile destek açıkladılar: "Galatasaraylılar Boğaziçi'nin yanında"
Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, mezunları, emektarlarından oluşan 1968 isim "Galatasaraylılar Boğaziçi'nin yanında" başlıklı bir açıklama ile Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve bileşenlerinin yanlarında olduğunu duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve bileşenlerinin AKP'li rektör Melih Bulu'ya karşı mücadelesine bir destek de Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ile mezunları ve emektarlarından geldi.
"Galatasaraylılar Boğaziçi'nin yanında" başlığıyla 1968 ismin imzası bulunan açıklamada şöyle denildi:
"Biz aşağıda imzası olan, Galatasaray Lisesi ve Üniversitesinde okumuş, Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan, Galatasaray Eğitim kurumlarına emek vermiş ve vermekte olan Galatasaraylılar olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atanması sonrasında gelişen olayları kaygıyla izliyoruz.
Özerk kurumlar olması gereken üniversitelerin rektörlerinin, dışarıdan atama yoluyla değil, üniversite bileşenlerince seçilerek belirlenmesini, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin görüşü yok sayılarak yapılan rektörlük atamasının iptal edimesini, üniversitelerde rektörlük için demokratik seçimler yapılmasını,
Bu dayatmaya karşı haklı demokratik tepkilerini gösteren ve gelecekte ülkenin yönetiminde, siyasetinde söz sahibi olacak olan ve anayasal haklarını kullanan gençlere polis şiddetiyle karşılık verilmemesini, tutuklamalarla ya da kovuşturmalarla öğrencilerin geleceklerinin karartılmamasını,
Antidemokratik atama sürecine itiraz eden akademisyenlerin, öğrencilerin medyada ve sosyal medyada açık hedef olarak gösterilmemesini, hedef gösteren kişi ve kurumlar için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.
Galatasaraylılar olarak, Boğaziçili akademisyen, öğrenciler ve tüm bileşenlerinin haklı davalarında yanlarındayız"
İMZACILAR
A.Ersan YAMAN
A.Esat TANSEV
A.Kamil TOPLAMAOĞLU
A.Kemal KUMKUMOĞLU
A.Nejat ALPAT
A.Orbay SAYÜ
A.Polat BENGİSERP
Abdullah ÇORUHLU
Abdullah İhsan ÖZKURT
Abdullah TİRALİ
Abdurrahman YAŞAR
Abdurrahman YAYCI
Abuzer DOĞANAY
Ada ÖRKEN
Ada YÜCEL
Adnan EROĞLU
Adnan SAYAR
Adviye Ceylan YAZICIOĞLU
Ahenk ANBAR
Ahmet AĞAOĞLU
Ahmet AĞDOĞAN
Ahmet AKBAŞ
Ahmet Ali ASLAN
Ahmet ALTINEL
Ahmet ATAKAN
Ahmet BAŞAR
Ahmet BÖLÜKBAŞI
Ahmet ÇİZER
Ahmet DURAK
Ahmet Faik ÖZBİLGE
Ahmet İNSEL
Ahmet KIRCA
Ahmet Köksal DÖLEK
Ahmet KUZUCU
Ahmet Levent UĞURLU
Ahmet NEMLİ
Ahmet Oğuz HİZAL
Ahmet Oğuz KARAKAŞ
Ahmet OKAR
Ahmet OKTAY
Ahmet Onur ÜNNÜ
Ahmet PAYLI
Ahmet Serdar SÖZENOĞLU
Ahmet TAŞKAPILI
Ahmet Turhan URAL
Ahmet TÜRK
Ahmet YETİM
Ahu AYDIN
Ajlan KURDOĞLU
Akın BEL
Akın DENGİZ
Akif ÇELİKEL
Alaattin ULAŞ
Alara ÖZARPACI
Alev Çiğdem ADAN
Alev DAĞLI TANRIKULU
Alev DEMİREL
Alev OK
Alev ÖZGÜNER
Algun ÇUHADAR
Ali AĞAÇKESEN
Ali Barbaros KÜÇÜKNANE
Ali BERKTAY
Ali Cenk TUZCU
Ali Engin ÖZÇELİK
Ali Enver KURT
Ali Güven AYKAÇ
Ali Karaca BORAR
Ali Müşfik SÖZER
Ali OĞUZ
Ali Özgün AKYÜZ
Ali Rıza SÖZENOĞLU
Ali Sinan VARLIK
Ali TABAK
Ali TÜREK
Ali Umut ERGİN
Alican KÜÇÜKCAN
Alican ÖDEMİŞ
Alican TURALI
Alihan Günkut KORMAN
Alihan MESTCİ
Alişan ÇAPAN
Aliyar DENGİZ
Almira MERT
Alp AKÇASAYAR
Alp BULAK
Alp ŞEREN
Alper OKUDAN
Alper YELİMLİEŞ
Alperen GÜRER
Altan AKBULUT
Altar BARLIN
Altuğ BATTAL
Altuğ BAYRAKTAR
Altuğ BAYRAM
Altuğ ÖZAGAR
Andaç ERARABACI
Anıl Baran DOĞAN
Anıl Can AYDIN
Anıl TABAKAN
Arçil Yılmaz AKGÜMÜŞ
Arda AZİNYAN
Arda GÜREL
Arda GÜRPINAR
Arda İPEK
Arda ÖZKAN
Arda SAYGILI
Arda SOYSAL
Argun ERKAYA
Arın ALAGÜN
Arif AKBAŞ
Arif CEYLAN
Arif Vefa ÖZŞİMŞEK
Arjin AVCI
Arkul Simge İSMAN
Armağan ARSLANTÜRK
Arman BOYACI
Arsen CEYHAN
Arzu ALTUNİS ÇİT
Arzu BAYSAL AKMAN
Arzu İKİZ BAYRAK
Arzu KARAMANİ PEKİN
Arzu TEUMAN
Arzu VOLKAN
Arzu ZEYTUN
Arzum AKDURAN
Asena YILMAZKAYA
Asime CAN ÖZÖZER
Aslı BOZLAK UZMAN
Aslı DER ÖZ
Aslı DOĞAN
Aslı Fatoş VERAL
Aslı Funda ERİŞKEN
Aslı GÖK TUFAN
Aslı Meriç METE
Aslı Öykü KOÇ
Aslı SİVASLIGİL
Aslı UMUR
Aslıhan AYDIN
Aslıhan GENCER
Aslıhan KORKUT
Asuman CAMCIOĞLU
Asuman KIRATLI
Asya YACILAR
Aşkın ALTUĞ
Ata ALTUNBAŞ
Ata SAKA
Atagün Mert KEJANLIOĞLU
Atahan ATEŞİN
Atahan TAP
Atasay MIHÇIOĞLU
Ateş ŞAKRAK
Atıl Ömer MERİÇ
Atila KARA
Atilla AKTUNA
Atilla ÇELEBİ
Attila DARMAR
Attila SUYOLCU
Avni YAZICI
Aybige Gökçe MERT
Ayböke Ceren GÜRBÜZ
Ayça ALPMAN
Ayça BECERİR
Ayça GÜRDAL
Ayça KIYKIM
Ayça Naz KÖSE
Ayça ÖZCAN
Ayça SEÇKİN
Ayça TORUN
Ayçanur TOP
Ayçin ÇEVİKELLİ
Aydın ERÇEVİK
Ayfer KARAYEL
Ayfer USTABAŞ
Aygen TEZCAN
Ayhan AKKAYA
Ayhan KARATAŞ
Ayhan Salih ÖNER
Ayhan TOKGÖZ
Aykan KARPUZCU
Aykut AÇIKALIN
Aykut ALTIN
Aykut ARAÇ
Aykut UZUNOĞLU
Ayla SİDAR
Ayla ŞANKAYA
Ayla YILDIRIM
Aylin OFLU
Aylin SEPİCİ
Aylin VURAL DURAK
Ayper SOMER
Ayperi KEMER
Ayris TABAN
Aysu AYDIN
Aysun YANBOL
Ayşe ERÇETİN
Ayşe Fidan BATURALP
Ayşe Nur ÖZBARAN
Ayşe ŞEHNAZ KART
Ayşe TOY
Ayşe Tuvana AKTULGA
Ayşegül AKGÜN
Ayşegül ALTINAY
Ayşegül Hülya FINDIKOĞLU
Ayşegül ULUUTKU SİVRİKAYA
Ayşen GÜRDRAMA
Ayşen KALIN
Ayşen KUBİLAY
Ayşen TAŞKENT EKMEKÇİ
Ayşen ÜSTÜN
Ayşen YILDIRIM
Ayşenaz BALİOĞLU
Ayten KATITAŞ
Aytun TUNCER
Azat GÜL
Aziz ERBOZ
Azmi KARAVELİ
B.Günsu KARACAOĞLAN
Babur İMİRZALIOĞLU
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Batuhan BAHÇELİ
Baturalp ASLAN
Bedirhan E.MUTLU
Begüm ÖZAY
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Begüm YILMAZ
Behiç YAMANOĞLU
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Belgin MUTLU UTKU
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Bener ONAR
Bengi SÜMER
Bengü SÜLÜŞOĞLU
Berfin SERİN
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Beril ARGUN
Beril AYDEMİR
Beril BAYTAN
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Berkan YANARTAŞ
Berkay ŞEN
Berke GÜNDOĞAN
Berke KURTULDU
Berker ZOR
Berna ORUÇ
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Berrin OSMANOĞLU
Berrin ÖZGEN
Bertan YÖRDEM
Beste YÜCEL
Bestegül ÖZŞARİK
Beşir SARYAL
Betinur ATEŞ
Betül KAHRAMAN
Betül PASİNLER
Beyhan KORKMAZ ÜLKER
Beytur BOROVALI
Beyza BALTA
Beyza ÇAĞATAY TEKİN
Beyza ÇELİKMEN
Beyza ÖZYURT BALKAN
Bihter ÖZKAN
Bilge AKÇAY
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Bilge TAŞKARA
Bilgesu AYDIN
Binnur BÜYÜKERTAN
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Birkan Bilkay BEKAR
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Birkut HAKARAR
Birnur ARIERÇETİN GÖKÇE
Boğaç GÖNCÜ
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Bora ALDEMİR
Bora AYANOĞLU
Bora BAHÇETEPE
Bora KURTULUŞ
Bora ÖZBEK
Buğra AYDIN
Buket KALKAN AKDAĞ
Buket TÜRKMEN
Burak ADAMOĞLU
Burak AKTER
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Burak ATMACA
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Burak SERİM
Burak SÜMER
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Burcu KÜÇÜKCUMALI
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Bülent TULUN
Bünyat AKIN
Bünyat BALABAN
Büşra DEMİRKOL
Büşra YEŞİLOVA
Cafer Sait OKRAY
Cahide BUDAK
Cahit Can TOKGÖZ
Cahit GÖNCÜ
Can ARIKÖKOĞLU
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Güneş KALYONCU
Güniz BURSALIOĞLU
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Gürhan AYDIN
Gürkan BERİŞ
Gürkan GÜCER
Gürkan Umut SENER
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Gürsel BAYRAKTAR
Gürsel GÜLER
Güven ANDIÇ
H.Melih GÖKMENOĞLU
H.Süreyya YARGIÇ
Habibe HADİŞ
Hakan ALPTEKİN
Hakan ATTAROĞLU
Hakan BULGUN
Hakan GENCER
Hakan KILIÇCIOĞLU
Hakan KIRAN
Hakan ÖĞÜT
Hakan YELKENCİOĞLU
Hakan YUSUFİ
Hakkı ARICA
Hakkı AYDIN
Hakkı BARKAY
Hakkı BAŞGÜNEY
Hakkı Tuluğ AKAL
Haldun BAYRİ
Haldun PALANDUZ
Halil AKGÜL
Halil DİLEK
Halil HACIALİOĞLU
Halil SÜRMEN
Halime KANTARCILAR
Halime ÖZCAN
Halise Güney LEVİ
Haluk ACAR
Haluk ÇAĞLAYANER
Haluk HAMURCULU
Haluk LEVENT
Haluk Levent ÜNAL
Halûk OĞUZ
Haluk ÖNDOĞAN
Haluk POLAT
Haluk YILMAZ
Hamdi KALKAVAN
Hamdi YASAMAN
Handan OZ
Hande AVCIOĞLU
Hande ÇINAR
Hande DUMAN
Hanife TASTEMUR
Harun ARSLAN
Harun YESEVİ
Hasan AKÇA
Hasan Ali İLDAY
Hasan DENİZ
Hasan DUMAN
Hasan Emre AŞIK
Hasan Furkan GÖK
Hasan GEDİKOĞLU
Hasan Oğuz ÖZKAN
Hasan ORMANLAR
Hasan SEVİM
Hasan SÖNMEZ
Hasan Şua UÇARER
Hasan TİRALİ
Hasan Tuba UCA
Hasan Tuvan YALIM
Hatice ÇAVUŞOĞLU
Hatice GÖKTEKİN
Hatice KAYHAN
Hatice KURŞUN
Hatice Latife TAHAOĞLU
Haydar Hasan İÇÖZ
Haydar KARABEY
Hayri Gürkan ELİÇİN
Hayri KOZAK
Hazal KARABULUT
Hazal POLAT
Hazan ÖZTURAN
Hazar ÜNAL
Hikmet AVINCA
Hikmet EREN
Hikmet Orhun ATALAY
Hilal ERDEM
Hilal HEPSEVİN
Hilal İLGİN
Hilal ŞENOCAK
Hüdai POLAT
Hülya DEMİRÖZEN ÇELİK
Hülya DİNÇER
Hülya ÖZCAN AKYÜZ
Hülya UĞUR TANRIÖVER
Hüma ÇALIN
Hümeyra KURMUŞ
Hür FIRTINA
Hüseyin CEZAYİRLİ
Hüseyin GÜLERYÜZ
Hüseyin Kemal ABİSKA
Hüseyin ÖZKAN
Hüsnü DİLLİ
Hüsnü Faruk AKALIN
Hüsnü Okan ÇAKIR
Hüsnü YAZICILAR
Hüsnü YOKEŞ
Ilgın Yaren DEMİRKESEN
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