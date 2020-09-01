20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

AA
01 Eylül 2020 Salı, 14:34
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