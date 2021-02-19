Trabzonspor Başakşehir'i yendi zirveye yaklaştı
Süper Lig'de haftanın açılış maçında Trabzonspor Başakşehir'e konuk oldu. 17'lik kaleci Kağan'ın forma giydiği maçta galibiyet genç yıldız adayı Yusuf'la geldi..
Başakşehir 0 Trabzonspor 1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike (Dk. 67 Ndayishimiye), Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 39 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli
Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo, Edgar le, Faruk Can Genç, Berat Ayberk Özdemir, Flavio, Yunus Mallı (Dk. 78 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Atakan Gündüz), Ekuban, Djaniny (Dk. 87 Afobe)
Gol: Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Rafael
Sarı kartlar: Dk. 48 Faruk Can, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 64 Crivelli (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.
66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.
80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
87. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda savunmada Ndayishimiye meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kağan Moradaoğlu topu kontrol etti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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