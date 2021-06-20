20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde Türkiye’de mülteci tablosu
İnsan kaçakçılığına yönelik suç örgütleri Türkiye’de kurumsallaştı. Suriyeli kadınlar fuhuş mafyasının eline düştü. IŞİD hücreleri, elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor. Gettolaşmanın yarattığı sosyal uyumsuzluk, suç örgütlerinin işine yarıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, insan kaçakçılığına yönelik suç örgütlerinin Türkiye’de kurumsallaştırıldığına dikkat çekerek “Suriyeli kadınlar fuhuş mafyasının eline düştü” dedi. Resmi rakamlara göre Türkiye’de 3.6 milyon mülteci olduğunu belirten Açıkel, “Bu rakam 4-5 yıldır artmıyor. Ülkedeki mülteci sayısının resmi rakamlardan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Açıkel, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dolayısıyla mülteci tablosunu Cumhuriyet’e değerlendirdi:
- Suç örgütleri suistimal ediyor: İnsan kaçakçılığına yönelik suç örgütleri Türkiye’de kurumsallaştı. Mafya yardımı ile önce Türkiye’ye giriş yapan gariban mülteciler, buradan Batı’ya göç edebilecekleri umuduyla organize suç örgütlerinin suiistimaline uğruyor. Özellikle kadın ve çocuklar, bu süreçte kendilerini büyük insani dramların içinde buluyor. Meriç Nehri, Ege Denizi’nde hatta Van Gölü’nde onlarca mülteci yaşamını yitiriyor. Türkiye’de yerleşik kalanların ise barınma, beslenme, eğitim ve sağlık sorunları ciddi boyutlarda. Maalesef Suriyeli kadınlar, 18 yaşın altındaki kızlar, fuhuş mafyasının eline düşmüş durumda. Mülteci kadınlar cinsel sömürüye uğruyor, çocuk yaşta evlilik yapmak durumunda bırakılıyorlar. Kayıt dışı çalıştırılan ve büyük bölümü asgari ücretin altında gelir elde eden Suriyeli işçilerin sayısı bir milyonu aştı.
- Fuhuş çeteleri kurumsallaştı: Türkiye’ye çok ciddi ekonomik maliyeti oldu. 50 milyar dolara kadar bir kaynak harcandığı resmi ağızlardan ifade ediliyor. Birçok sektörde kaçak işçi sayısı artış gösterdi. Gettolaşma yaşandı, mültecilere karşı önyargı attı ve yer yer saldırılar oldu. Çift hukukluluk yaygınlaştı. Çokeşlilik, çocuk evlilikleri ve bu evliliklerden doğan bebek sayısında yükseliş var. Hükümet, bunlarla ilgili resmi istatistikleri kamuoyundan gizleme noktasına kadar geldi. Kaçakçılık, dilencilik ve fuhuş çeteleri maalesef kurumsallaştı. Aileler, çocuklar, gettolaşma nedeniyle sosyal uyum tehlikesi ile karşı karşıya. Bu da en çok organize suç örgütlerinin işine yarıyor. Mülteciler suç işlemiyor ancak içinde bulundukları kırılgan durum suç örgütlerince kullanılıyor.
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