20 Ocak BOLU MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
BOLU MERKEZ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MERKEZ'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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