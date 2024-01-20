20 Ocak DÜZCE GÖLYAKA elektrik kesintisi: GÖLYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:03

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:03

DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖLYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖLYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÖLYAKA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 202., 208., HÜRRİYET SK., MEHMET AKİF CD., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, AKSU, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TAŞLIK mahallelerinde AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU, AKSU KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI, KÜLTÜR mahallelerinde HÜRRIYET, KURS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.